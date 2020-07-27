Mersin'de devrilen otobüste şehit olan 4 asker için tören
|27 Temmuz 2020 19:09
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Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen 4 erin cenazesi, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Şehit erler Samet Çaldır, Caner Mayendağı, Kerim Arslan ve Mustafa Dağlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşları, Mut Devlet Hastanesi önündeki tören alanına getirildi.
Törene, bazı şehitlerin aileleri ve yakınları, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile bazı milletvekilleri, kazada yaralanan bazı askerlerle kurum amirleri, askeri ve mülki erkan katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından dua edildi.
Daha sonra şehitlerin naaşları, cenaze araçlarına konuldu.
Şehit Dağlı'nın cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi. Diğer şehitlerin buradan kara yoluyla Konya'ya, oradan da hava yoluyla Çaldır'ın naaşının Bursa'ya, Mayendağı'nın naaşının Samsun'a, Arslan'ın naaşının Kırıkkale'ye gönderileceği öğrenildi.
Bakan Akar, törene katılan şehit yakınlarına başsağlığı diledi.
Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.
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