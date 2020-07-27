Öğretmenlerin il içi başvuru süreleri uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin il içi nakillerinde başvuru süresini uzattı
|27 Temmuz 2020 19:31
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sümela Manastırı yarın ziyarete açılıyor
27 Temmuz 2020 19:39
|İstanbul'da koronavirüs atıkları böyle imha ediliyor
27 Temmuz 2020 19:28
|Bakanlık açıkladı, sertifikalar yenilenecek
27 Temmuz 2020 18:54
|Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşlere 'salgın' yasağı
27 Temmuz 2020 18:22
|Meclis 'sosyal medya' düzenlemesinden sonra tatile girecek
27 Temmuz 2020 18:19
|Üç ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması başlatıldı
27 Temmuz 2020 14:45
|TÜİK: İkinci çeyreğe ilişkin turizm istatistikleri yayımlanamayacak
27 Temmuz 2020 14:23
|Okullara 'Okulum Temiz Belgesi' verilecek
27 Temmuz 2020 13:23
|ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemelerine başlandı
27 Temmuz 2020 12:37
|Fahiş fiyat artışı yapan 60 firmaya 3,1 milyon lira ceza
27 Temmuz 2020 12:15