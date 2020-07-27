Araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı
|27 Temmuz 2020 19:51
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Giderek artan kargo ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak bir proje hayata geçiren Yurtiçi Kargo, resmi başvuruları Kurban Bayramı'nın ardından başlayacak olan 'YK Plus'ta araç sahibi olan herkes, kendi işini kurma şansına sahip olacak. 81 ilin tamamında hayata geçirilecek olan 'YK Plus Taşıyıcı' uygulamasına giren kişiler, çalışacakları günleri ve saatleri kendileri belirleyebilecek.
Bu uygulamada, kişiler taşıdıkları kargo adetine göre gelir elde edecekler. Buna göre 'Taşıyıcı' uygulamasına giren bir kişi asgari ücretin üç katına kadar kazanç sağlayabilecek.
YK Plus projesinin bir diğer uygulaması olan 'Teslim Noktası' ise mahalle esnafının ek gelir kazanmasına imkan verecek. Bu uygulama ile Yurtiçi Kargo müşterileri, farklı bir teslimat seçeneğinden daha yararlanabilecek. Tüketici, 'adrese teslim' seçeneğinin dışında 'teslimat noktası' seçeneğini de kullanabilecek.
Teslimat noktası seçeneğini kullanan tüketici, uygulamaya dahil olan mahalle esnaflarını sistemde görecek ve kendisine en yakın olan esnafı seçebilecek. Böylece kargosunu istediği zaman giderek mahalle esnafından teslim alabilecek. Uygulamaya dahil olan mahalle esnafı da ek gelir kazanma şansı bulacak.
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