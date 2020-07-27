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Pınar Gültekin cinayetinde soruşturmanın genişletilmesi talebi

Öldürülen Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturmanın genişletilmesi istemiyle dilekçe verdi
 27 Temmuz 2020 20:01
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Pınar Gültekin cinayetinde soruşturmanın genişletilmesi talebi

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, soruşturmanın genişletilmesi istemiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.

Epözdemir, AA muhabirine, soruşturmanın çok yönlü yürütülmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu doğrultuda bugün dilekçe vermek için adliyeye geldiğini aktaran Epözdemir, "Şüphelinin ifadelerinin belletilmiş olması dikkati çekiyor. Biz, savcılığa müracaatımızda, cinayet öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtlarını ve cep telefonu sinyal lokasyonlarını istedik. Ayrıca zanlıya olay yerinde keşif yaptırılmasını talep ettik." ifadesini kullandı.

Zanlının ifadelerinin önceden çalışılmış olduğunu iddia eden Epözdemir, şöyle konuştu:

"Bu vahşi cinayetin önceden tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz. Şüphelinin ifadeleriyle ilgili de itirazlarımızı yaptık. Tüm güvenlik kamerası görüntüleri ile parmak izi incelemelerini de talep ettik. Dosyadaki gizlilik ve kısıtlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmayı da istedik. Tasarlayarak, vahşice, önceden planlanmış şekilde cinayetin işlendiği kanaatindeyiz. Henüz otopsi raporları gelmedi. Eylül ayında çıkmasını bekliyoruz. İstediğimiz belge ve raporlar geldikten sonra durumu net olarak ortaya koyacağız."

Epözdemir, olaya ilişkin iddianamenin de kısa sürede hazırlanmasını beklediklerini dile getirdi.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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