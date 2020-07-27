Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
|27 Temmuz 2020 20:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımlar değerlendirilerek, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda iş birliği ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.
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