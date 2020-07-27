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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alım fiyatı açıklaması

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: - "Fındık fiyatlarının hasat öncesinde açıklanması son derece isabetli olmuştur. Üretici bahçeye girmeden ürünün fiyatını öğrenmiş oldu"
 27 Temmuz 2020 21:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alım fiyatı açıklaması

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık alım fiyatı açıklamasına ilişkin, "Fındık fiyatlarının hasat öncesinde açıklanması son derece isabetli olmuştur. Üretici bahçeye girmeden ürünün fiyatını öğrenmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 randıman Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyatının 22,5 lira, levant kaliteli kabuklu fındık için fiyatının ise 22 lira olarak açıkladığını anımsattı.

Fındık üreten illerin milletvekillerinden oluşan TBMM Fındık Çalışma Grubu'nun gayretleri sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık üreticisine müjde verdiğine işaret eden Öztürk, "Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde fındık üreten illerin milletvekilleri olarak 2020 yılı ürünü fındık piyasasının düzenlenmesine, müstahsillerimizin beklentilerine ve alım politikalarına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile çalışma toplantısında bir araya gelmiştik. Bu toplantı neticesinde yapılan değerlendirmeler sonucu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bölge insanımıza müjdeyi vermiştir." ifadesini kullandı.

Hükumetin fındıkla ilgili gerekeni yaptığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Fındık fiyatlarının hasat öncesinde açıklanması son derece isabetli olmuştur. Üretici bahçeye girmeden ürünün fiyatını öğrenmiş oldu. Yeni piyasanın oluşma aşamalarının önceden bilinmesi sektörün tüm paydaşlarına fayda sağlayacaktır. Herkes planını programını, hesabını, kitabını önceden yapabilecek. Bu önemli bir gelişmedir. Sektörü olumlu yönde etkileyip, piyasadaki istikrarın devamını sağlayacaktır. TMO'nun satın alacağı fındıkları, üreticinin elinde fındık kalmadığı ve ihtiyaç olduğu dönemde talebe göre piyasaya arz etmesiyle piyasada istikrar sağlanacaktır."

Hükümetin fındıkla ilgili bu sene de beklentileri karşıladığını, atması gereken adımları attığını belirten Öztürk, şunları aktardı:

"Son yıllarda izlenen bu akılcı fındık politikaları sayesinde, üreticimiz de devletimiz de bu işten karlı çıkmaktadır. Fındık üreticisine her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza ve Fındık Çalışma Grubu'nu oluşturan milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fındık üreticimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı
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