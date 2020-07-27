1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TDV'nin vekaletle kurban bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, vakfa yurt içi ve yurt dışından vekalet yoluyla yapılan kurban bağışlarının yüzde 40 artış gösterdiğini bildirdi.
 27 Temmuz 2020 21:20
Yazdır
TDV'nin vekaletle kurban bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) vekalet yoluyla yapılan yurt içi ve yurt dışı kurban bağışlarının yüzde 40 arttığı belirtildi.

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle vekalet yoluyla kurban bağışlarında artış görüldüğünü bildirdi.

Kurban bağışı çalışmalarına ocak ayında başladıklarını ifade eden Açık, bağışta bulunmak isteyenlerin, vakfın yurt içindeki 1003 şubesinin yanı sıra yurt dışında müşavirler, ataşeler ve din görevlilerine başvurabileceğini söyledi.

Kurban bağışı, kesim ve dağıtım işlemlerini Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürüteceklerini dile getiren Açık, "Benim kurbanımı yurt içinde kesin' diye bağışta bulunan kardeşlerimizin sayısında, geçen yıla oranla düşünüldüğünde, yüzde 80'leri aşan bir durum var. Yurt dışı bağışlarla birlikte genel olarak şu ana kadar yapılan kurban bağışında ise ortalama yüzde 40 civarında bir artış görüldü." dedi.

"Her geçen gün bağış oranı artıyor"

İhsan Açık, vakıf olarak 1993 yılından itibaren vekalet yoluyla kurban kesim işlemini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, her yıl artış görülen bağışların temel sebebinin, vakfa güven duyulması olduğunu vurguladı.

Her geçen yıl kurban bağışında rakamların yükseldiğini ifade eden Açık, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız, artık kendisi evinde kurban kesimi yapsa da mutlaka üçüncü, dördüncü kurbanını ihtiyaç sahiplerine komple bağışlamak istiyor. Bundan dolayı, bir tanesini Türkiye içine dağıtayım, bir tanesini de mesela Afrika'ya, Suriye'ye ve Arakana gitmesini tercih ediyor. Bu vesileyle de her geçen gün bağış oranı artıyor.

Vekalet vermek isteyen kardeşlerimiz telefon ettiklerinde, ya müftülüklerimize ya da camilerimize yönlendiriyoruz. İnternet üzerinden yapmak isteyenlerde, online olarak bizatihi, oradaki sorduğumuz soruları cevaplaması gerekiyor. Ayrıca derilerin zayii olmaması adına, 1003 şubemiz, yani bütün ile ve ilçe müftülüklerimiz, imamlarımız ve camilerimiz vasıtasıyla yine deri bağışı alınarak değerlendirmesini yapıyoruz."

Bağış yapmak isteyenler, "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden online olarak Android ve Apple store mağazalarının yanı sıra il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla başvurabilecek. Ayrıca kurban vekaletine ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, "0 312 416 90 00" numaralı telefonu arayabiliyor.

TDV, Türkiye'de 81 ilde, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde gerçekleştireceği kesimlerde kurban bedelini, yurt içi için 975 lira, yurt dışı için de 825 lira olarak belirlemişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Barosu niyet okuyor
27 Temmuz 2020 07:57		 Yeni Dijital Çağa Geçiş Seminerleri başlıyor
26 Temmuz 2020 15:03
Dolmuş şoförünün, ambulans şoförünü darp ettiği iddiası
25 Temmuz 2020 17:25		 TFF Başkanı: Ayasofya'da Fetih Suresi okunurken hüngür hüngür ağladım
25 Temmuz 2020 10:31
İstanbul'a ikinci baro kuruluyor
24 Temmuz 2020 09:52		 Öz İplik İş Sendikası'ndan kısa çalışma ödeneği talebi
23 Temmuz 2020 21:16
Türk Kızılay 4 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştıracak
22 Temmuz 2020 20:44		 'Ehliyetsiz görevlendirmeler, emeksiz kariyer sağlamaktan öteye gitmiyor'
22 Temmuz 2020 11:06
İnternet üzerinden kurbanlık alacaklara uyarı
22 Temmuz 2020 11:00		 TEİS Genel Başkanı'ndan, Bakan Zümrüt Selçuk'a açık mektup
21 Temmuz 2020 11:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:22 - Salda Gölü'nün güvenliği 'Bisikletli Martı Timi'ne emanet21:20 - TDV'nin vekaletle kurban bağışı kampanyasına yoğun ilgi21:09 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alım fiyatı açıklaması21:06 - İzmirli YKS birincisi başarısını 'evde kal'maya bağladı20:52 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü20:20 - Yoğun bakım sayısı en çok artan ve en çok azalan iller
20:19 - 4 ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması başlatıldı20:11 - Başkentteki hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor20:06 - Şehit er otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş20:01 - Pınar Gültekin cinayetinde soruşturmanın genişletilmesi talebi19:59 - Bu ilde 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı19:51 - Araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı
19:44 - Alkollü sürücü polislere: Sizi görünce heyecanlandım19:41 - Hibrid ve elektrikli otomobil satışları arttı19:39 - Sümela Manastırı yarın ziyarete açılıyor19:36 - Google evden çalışma uygulamasını 2021 yazına uzattı19:31 - Öğretmenlerin il içi başvuru süreleri uzatıldı
19:28 - İstanbul'da koronavirüs atıkları böyle imha ediliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rekor kıran altın için kritik uyarı
Çeyrek altın 700 TL'yi buldu
YKS birincilerinin çıktığı iller
Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı
Belediye Başkanı, şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadı
Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı
YKS sonuçları açıklandı
Okullar ders yılına hazırlanıyor... İşte alınacak önlemler
RTÜK Başkan yardımcısı 5 kez kaymakamlık mülakatından elenmesinin hikayesini yazdı
Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parmaklarını vurarak sürekli ses çıkaranlar 3
Uyku göz bandı 2
yeni malatyaspor 1
karantina 1
önümüzdeki 2 hafta çok önemli 2
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 1
hilafet çağrısı 1
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
parmakların kapıya sıkışması 1
turgutluspor 1
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak
Aksaray Belediyesi 22 Zabıta Memuru Alacak
Helal Akreditasyon Kurumu 8 uzman yardımcısı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 190 sağlık personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam