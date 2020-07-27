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Salda Gölü'nün güvenliği 'Bisikletli Martı Timi'ne emanet

Göl kıyısında asayişi sağlayan tim, vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısında da bulunuyor.
 27 Temmuz 2020 21:22
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Salda Gölü'nün güvenliği 'Bisikletli Martı Timi'ne emanet

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü'nde polis memurlarından oluşturulan "Bisikletli Martı Timi" güvenliği ve huzuru sağlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla "yeni normal" olarak nitelenen dönemle birlikte ziyarete açılan ve ziyaretçilerin ilgisini tekrar çekmeye başlayan Salda Gölü'nde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 kişiden oluşan bisikletli polis timi görevlendirildi.

İlçe merkezi yakınında yoğunluk oluşan Halk Plajı'nda haziran ayından itibaren hafta sonları görev yapan "Bisikletli Martı Timi" asayişi sağlayarak vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısında bulunuyor. Bisikletli time motosikletli ekipler de destek veriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından maske ve mesafe etiketiyle timin fotoğrafı da paylaşıldı. Paylaşımda, "Biz daima buradayız. Desteğinizle, sevginizle, sizlerden aldığımız gücümüzle. Huzur ve güvenliğiniz için ilimizin cennet köşesi Salda Gölü'nde Bisikletli Martı Timlerimiz, motosikletli Yunus ve Şahinlerimizle görev başındayız." ifadeleri kullanıldı.

Tim, eylül ayının sonuna kadar bölgede görev yapacak.

Öte yandan, asayişi sağlamak için görevlendirilen Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı atlı birliklerin de Beyaz Adalar bölgesindeki devriyesi sürüyor.

Anadolu Ajansı
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