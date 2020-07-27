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2000 ve öncesinde yapılan konutların yüzde 69'u sigortasız

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, "Türkiye'de hem zorunlu deprem sigortası yapılması hem de riskli konutların güçlendirilmesi konusunda faaliyetlere hız verilmeli ve daha fazla aksiyon alınmalı" dedi.
 27 Temmuz 2020 21:34
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2000 ve öncesinde yapılan konutların yüzde 69'u sigortasız

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, İstanbul'da 2000 ve öncesinde yapılan binalarda bulunan 3 milyon 270 bin konutun sadece yüzde 31'inin deprem sigortasının bulunduğunu söyledi.

Artyol Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı da olan Türkkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da 2000 ve öncesi yıllarda yapılan bina sayısının 817 bin 339 olduğunu kaydederek, bu binalarda 3 milyon 270 bin adet konut bulunduğunu bildirdi.

Kentte bulunan toplam 4,7 milyon adet civarındaki konutun 3 milyon 270 bin adedinin yaşının 20 ve üstünde olduğunu dile getiren Türkkan, son zamanlarda artan depremlerin yaşlı ve riskli konut stokunu yeniden akıllara getirdiğini anlattı.

Türkkan, 1999'daki Marmara Depremi'nden sonra Eylül 2000'de Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başlatıldığını belirterek, devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına aldığını söyledi.

Uygulama başladığı dönemden bu yana geçen 20 yılda ülkedeki deprem sigortalı konut sayısının yüzde 50'yi aştığını dile getiren Türkkan, "Ancak hala diğer yarıya yakınlık kısmında sigorta yok. Bu çok üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

"2000 ve öncesinde yapılan konutların yüzde 69'u sigortasız"

DEGÜDER Başkanı Türkkan, DASK verilerine göre, İstanbul'da 2000 ve öncesinde yapılan binalarda bulunan 3 milyon 270 bin konutun sadece yüzde 31'ine denk gelen 1 milyon 11 bininin deprem sigortasının bulunduğunu kaydetti.

Türkkan, "Bir diğer deyişle; kentteki 20 yaş ve üstü konutların 3'te ikisinden fazlasının depreme ve neden olduğu afetlere karşı sigortası bulunmuyor. İstanbul gibi her an deprem olma ihtimali bulunan, deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğumuz bir kentte hele hele yaşlı tabir edilebilecek konutlarda söz konusu oran çok ama çok düşük kalıyor." diye konuştu.

İstanbul genelindeki konutlara değinen Türkkan, "Kent genelindeki yaklaşık 4,7 milyon hanenin sadece 2,4 milyonunda bu poliçe bulunuyor. Çok yeni binalarda deprem sigortası yapılmış görünüyor. Daha da vahimi ise bu binaların sadece yüzde 5'inde güçlendirme desteği yapılmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul'da 1980 öncesi konutlarda 3,5 milyon insan yaşıyor"

Sinan Türkkan, Türkiye'nin dünyadaki ilk 10 deprem ülkesinden biri olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Çalışmalarımıza göre; İstanbul'da 40 yaş üstü, yani yapım yılı 1980 ve öncesi olan bina sayısı 262 bin 665. Bir binada 4 daire olduğu için 1980 ve öncesi tarihli yapılarda 1 milyon 50 bin konut bulunuyor. Ortalama hane halkı sayısı ise TÜİK verilerine göre 3,3. Dolayısıyla bir binada en az 13 kişinin yaşadığını söyleyebiliriz. Yani yapım yılı 1980 ve öncesi olan binalarda 3,5 milyon insan yaşıyor."

Türkkan, 40 yaş ve üstü binalarla ilgili, "Bu yapılarda deprem güçlendirmesini bir kenara bırakalım, sigorta yaptırılmasıyla ilgili dahi yeterli bilinç oluşmamış durumda. Türkiye'de hem zorunlu deprem sigortası yapılması hem de riskli konutların güçlendirilmesi konusunda faaliyetlere hız verilmeli ve daha fazla aksiyon alınmalı." dedi.
Anadolu Ajansı
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