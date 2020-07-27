Bakan Akar, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma erler Caner Mayendağı, Mustafa Dağlı, Kerim Arslan ve Samet Çaldır için taziye mesajı yayımladı.
|27 Temmuz 2020 21:52
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma erler Caner Mayendağı, Mustafa Dağlı, Kerim Arslan ve Samet Çaldır için taziye mesajı yayımladı.
Akar mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
July 27, 2020
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