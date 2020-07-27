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Bakırköy Belediyesi'ne haciz geldi

Bakırköy Belediyesi'ne temizlik işleri yapan bir şirket, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle belediyeye ait çok sayıda eşyaya haciz işlemi uygulattı.
 27 Temmuz 2020 21:59
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Bakırköy Belediyesi'ne haciz geldi

Bakırköy Belediyesi'ne temizlik işleri yapan bir şirket, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle belediyeye ait çok sayıda eşyaya haciz işlemi uygulattı.

Polis eşliğinde sabah saatlerinde Bakırköy Belediyesi önüne gelen alacaklı şirketin avukatları binaya alınmadı.

Bu esnada belediyeye ait araçların bina önüne çekildiği görüldü.

Akşam saatlerine kadar bekleyen alacaklı şirket yetkilileri ve avukatlar daha sonra polis eşliğinde binaya girerek haciz işlemi başlattı.

1,5 saat süren haciz işleminde belediyeye ait çeşitli eşyalar alınarak kamyonlara yüklendi.

Haciz işlemi sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Şirket Yetkilisi Hatice Türk, şunları söyledi:

"2004 yılında yaptığımız çöp toplama ve sulama işinden bir alacağımız vardı. Alacağımızı ödemedikleri için dava açıldı. 2005 yılından beri süren bir davaydı. Yeni sonuçlandı. Mahkemenin verdiği karar neticesinde icra takibi yaptık. Ocak ayından beri bize ödeme yapmadıkları için haciz işlemi yapmaya geldik. Bundan 20 gün önce de gelmiştik. Ödeme yapılmadığı için malları kaldırdık. Alacağımızı tahsil etmek üzere içerideki birkaç eşya alındı. Bilgisayar, yazıcı, masa ve sandalyeler alındı. Alacağımız 1 milyon TL. O kadar eşya alınamadı. Belediyeyi de sıkıntıya sokmayacak şekilde birkaç bilgisayar ve yazıcılar alındı. Başkanlık katındaki bütün malzemeler boşaltıldı. Görüşmelerden de sonuç çıkmadı."

Haciz işleminin ardından firma yetkilileri belediye binasından ayrıldı.
Anadolu Ajansı
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