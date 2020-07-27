Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindekileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekileri kabul etti.
|27 Temmuz 2020 22:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekileri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin eşlik etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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