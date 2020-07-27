1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindekileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekileri kabul etti.
 27 Temmuz 2020 22:07
Yazdır
Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindekileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin eşlik etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
27 Temmuz 2020 21:52		 AK Parti'den fındık alım fiyatı açıklaması
27 Temmuz 2020 21:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü
27 Temmuz 2020 20:52		 Yoğun bakım sayısı en çok artan ve en çok azalan iller
27 Temmuz 2020 20:20
Ayasofya Camii'ne ait bütün eserler bir araya getirilecek
27 Temmuz 2020 19:17		 Üniversite öğrencilerinin kredi ve bursları bayram öncesi ödenecek
27 Temmuz 2020 18:40
Bahçeli'den Yunanistan'a 'Ayasofya' tepkisi
27 Temmuz 2020 18:24		 Bakan Çavuşoğlu: Ayasofya Türkiye'nin egemenlik meselesi
27 Temmuz 2020 14:30
MHP'den 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması
27 Temmuz 2020 14:20		 Bakan Akar kaza mahalini inceledi
27 Temmuz 2020 12:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:46 - 'Mavi vatanın' koruyucuları yerli donanımla görev yapacak22:41 - İkinci el araç satışı dolandırıcısı 3 kadın tutuklandı22:37 - Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 gün yasak getirildi22:35 - Antalya'da Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım ücretsiz22:24 - Direksiyonu ayağıyla kontrol eden sürücüye para cezası22:18 - Bilim Kurulu üyesinin sözü sunucuyu şaşkına çevirdi
22:15 - Hatalı basılan 50 TL'yi bin 500 katına satışa çıkardı22:07 - Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindekileri kabul etti21:59 - Bakırköy Belediyesi'ne haciz geldi21:52 - Bakan Akar, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı21:34 - 2000 ve öncesinde yapılan konutların yüzde 69'u sigortasız21:33 - Kurban Bayramı'nda tatil planı yapanlara uyarılar
21:22 - Salda Gölü'nün güvenliği 'Bisikletli Martı Timi'ne emanet21:20 - TDV'nin vekaletle kurban bağışı kampanyasına yoğun ilgi21:09 - AK Parti'den fındık alım fiyatı açıklaması21:06 - İzmirli YKS birincisi başarısını 'evde kal'maya bağladı20:52 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü
20:20 - Yoğun bakım sayısı en çok artan ve en çok azalan iller
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rekor kıran altın için kritik uyarı
Çeyrek altın 700 TL'yi buldu
Kampanyada sadece 3 otomotiv markası kaldı
YKS birincilerinin çıktığı iller
Belediye Başkanı, şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadı
Mersin'deki kazada 5 şehit, 10 yaralı
YKS sonuçları açıklandı
Okullar ders yılına hazırlanıyor... İşte alınacak önlemler
RTÜK Başkan yardımcısı 5 kez kaymakamlık mülakatından elenmesinin hikayesini yazdı
Yoğun bakım sayısı en çok artan ve en çok azalan iller
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
burak yılmaz'ın beşiktaş'tan ayrılması 1
kurban bayramı 1
diyabet 1
adana demirspor 1
netflix'in türkiye'den ayrılması 1
ankaragücü 2
muharrem ince 2
uyku ilacı 1
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
Önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olacağız 3
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak
Aksaray Belediyesi 22 Zabıta Memuru Alacak
Helal Akreditasyon Kurumu 8 uzman yardımcısı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 190 sağlık personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam