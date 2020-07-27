Bilim Kurulu üyesinin sözü sunucuyu şaşkına çevirdi
|27 Temmuz 2020 22:18
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'e önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vakalarının az olduğu yerde pozitif vakalarda sayıların artacağını ifade eden Özlü, "17-18 bin civarında hastamız var. Belirti göstermeyen hasta sayısı 10 kat fazla. Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" dedi.
"ŞU DÖNEMDE DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"
Kurban bayramının temastan dolayı daha riskli olduğunu belirten Özlü, "Bayramda en iyi yapacağınız şey evde oturmak. Sıcak havada virüsün canlı kalma süresi kısalıyor. Gölgede bile salgın en yüksek boyutlarda devam ediyor. Hepimizin herkesin dikkat etmesi lazım. Virüsle beraber yaşamaya alışmak uzun süreceği gibi görülüyor. Şu an kırılgan bir dönemdeyiz. Şu dönemde dikkatli olmamız lazım" şeklinde konuştu.
SUNUCU ŞAŞKINA DÖNDÜ
Salgının hala tehlikeli boyutlarda olduğuna dikkat çeken ve bunu rakamlarla ekran başındakilere anlatmaya çalışan Özlü'nün sözleri sunucu Uğur Önver'i de şaşkına çevirdi. Önver, Özlü'nün "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" dediği esnada "Ooo" diyerek şaşkınlığını ifade etti.
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