1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kapatılan 740 öğrencili YİBO çürümeye terk edildi

Tokat'ta 4 yıldır kapalı durumda bulunan 740 öğrencili YİBO ve lojmanları atıl durumdan kurtarılması bekleniyor.
 27 Temmuz 2020 23:10
Yazdır
Kapatılan 740 öğrencili YİBO çürümeye terk edildi

Tokat'ta 4 yıldır kapalı durumda bulunan 740 öğrencili YİBO ve lojmanları atıl durumdan kurtarılması bekleniyor.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaklaşık 15 yıl hizmet veren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatılı Bölge Ortaokulu öğrenci yetersizliği gerekçesi ile 2016 yılında kapatıldı. 740 öğrenci kapasiteli, 22 derslik, 101 öğrenci kapasiteli pansiyonu ve 24 dairelik personel lojmanı bulunan okul kullanılmadığı için çürümeye başladı. Atıl durumda bulunan YİBO'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP İl Başkan Vekili Mustafa İpek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulundu. Söz konusu alanın sıradan bir okul olarak geçiştirilecek bir yer olmadığını, bölgede nadir bulunan bir kampüs olduğunu belirten MHP'li Bulut, "Personel lojmanlar, spor salonu, toplantı salonları, yemekhaneleri dahil olmak üzere batı standartlarında hazırlanmış bir kampüs. 2016 yılında kapatılan bu okulun aynısını hayata geçirmek istesek 30 milyondan daha aşağı mal etme şansımız yok. Milli servet kullanılmak suretiyle hayata geçirilmiş ve vakti zamanında da bölgenin makus tarihini değiştirmiş ve yüzlerce gencimizin eğitim almasına vesile olmuş bir tesis ortada makul bir gerekçe olmaksızın kapatılmış durumda. Buranın demir başı ile ilgili de ne olduğunu bilmiyoruz. Buda bir muamma" dedi.

"Buradaki tablo hepimizin içini acıtıyor"

MHP'li Bulut, atıl durumda olan binanın başka tesisler için kullanılabileceğini ifade ederek, "Biz bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile görüşme yaparak bu durumu aktardık. Burası bir uzman çavuş okulu olup bölgenin makus tarihini değiştirebilir mi? Bir astsubay hazırlama okulu olabilir mi? Bir özel harekat merkezi olarak faaliyete geçirilebilir mi? Yada tekrar işlevsel olarak okul olarak amacına ve maksadına uygun olarak tekrar hayat kazandırılabilir mi? diye yaptığımız görüşmelerden maalesef bugüne kadar sesimizi duyuramadık. Şimdi buradaki tablo hepimizin içini acıtıyor. Binada yavaş yavaş çürüme, yıkılma emareleri baş göstermiş durunda. Bir süre sonra bu duruma yetkililer siyasi arkadaşlarımız, valilik, bakanlıklar kayıtsız kalmaya devam ettikleri müddetçe bu tesis yıkılacak. Günün birinde buraya tekrar ihtiyaç hasıl olduğunda yeni baştan tesis yapma gereği duyacağız. Bütün bu harcama milli servetin hor kullanılması hoyratça kullanılması anlamına geliyor. Dolayışı ile hepimizin ciğerini yakan bu tabloyu duyurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 bin 700 yıllık tapınağın süslemeleri yapboz gibi işleniyor
27 Temmuz 2020 23:56		 Kapadokya'daki tarihi Kayaşehir konuklarını ağırlıyor
27 Temmuz 2020 23:20
Direksiyonu ayağıyla kontrol eden sürücüye para cezası
27 Temmuz 2020 22:24		 Bakırköy Belediyesi'ne haciz geldi
27 Temmuz 2020 21:59
Salda Gölü'nün güvenliği 'Bisikletli Martı Timi'ne emanet
27 Temmuz 2020 21:22		 Bu ilde 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
27 Temmuz 2020 19:59
Ankara Valisinden 'plaza yangını' açıklaması
27 Temmuz 2020 18:59		 Mobil ambulans uygulaması ile olası kazalara anında müdahale ediliyor
27 Temmuz 2020 18:09
Düğün konvoyundan akılalmaz görüntüler kamerada
27 Temmuz 2020 17:16		 Vaka sayısının arttığı ilde maske de takılmıyor
27 Temmuz 2020 16:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:38 - Ticaret Bakanı Pekcan Özbekistanlı yetkililerle bir araya geldi00:04 - SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!00:00 - Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun00:00 - Bu kampüste hayat var23:59 - 28 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - 2 bin 700 yıllık tapınağın süslemeleri yapboz gibi işleniyor
23:49 - Tatile çıkacak sürücüler için 'uyku düzeni' tavsiyesi23:22 - 4 ilimizde gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi23:21 - Düzenli ve disiplinli çalışarak Türkiye birincisi oldu23:20 - Kapadokya'daki tarihi Kayaşehir konuklarını ağırlıyor23:13 - Bayram öncesi önemli uyarı! Kesinlikle uzak durun23:10 - Kapatılan 740 öğrencili YİBO çürümeye terk edildi
22:46 - 'Mavi vatanın' koruyucuları yerli donanımla görev yapacak22:41 - İkinci el araç satışı dolandırıcısı 3 kadın tutuklandı22:37 - Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 gün yasak getirildi22:35 - Antalya'da Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım ücretsiz22:24 - Direksiyonu ayağıyla kontrol eden sürücüye para cezası
22:18 - Bilim Kurulu üyesinin sözü sunucuyu şaşkına çevirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
Bu kampüste hayat var
Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun
Ticaret Bakanı Pekcan Özbekistanlı yetkililerle bir araya geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hikmet karaman 1
muharrem ince 2
bursaspor 3
ırkçılık 1
hilafet çağrısı 1
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
Önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olacağız 3
uyku ilacı 1
akhisar belediyespor 1
özer hurmacı 1
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak
Aksaray Belediyesi 22 Zabıta Memuru Alacak
Helal Akreditasyon Kurumu 8 uzman yardımcısı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 190 sağlık personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam