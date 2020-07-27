Kapatılan 740 öğrencili YİBO çürümeye terk edildi

Tokat'ta 4 yıldır kapalı durumda bulunan 740 öğrencili YİBO ve lojmanları atıl durumdan kurtarılması bekleniyor.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaklaşık 15 yıl hizmet veren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatılı Bölge Ortaokulu öğrenci yetersizliği gerekçesi ile 2016 yılında kapatıldı. 740 öğrenci kapasiteli, 22 derslik, 101 öğrenci kapasiteli pansiyonu ve 24 dairelik personel lojmanı bulunan okul kullanılmadığı için çürümeye başladı. Atıl durumda bulunan YİBO'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP İl Başkan Vekili Mustafa İpek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulundu. Söz konusu alanın sıradan bir okul olarak geçiştirilecek bir yer olmadığını, bölgede nadir bulunan bir kampüs olduğunu belirten MHP'li Bulut, "Personel lojmanlar, spor salonu, toplantı salonları, yemekhaneleri dahil olmak üzere batı standartlarında hazırlanmış bir kampüs. 2016 yılında kapatılan bu okulun aynısını hayata geçirmek istesek 30 milyondan daha aşağı mal etme şansımız yok. Milli servet kullanılmak suretiyle hayata geçirilmiş ve vakti zamanında da bölgenin makus tarihini değiştirmiş ve yüzlerce gencimizin eğitim almasına vesile olmuş bir tesis ortada makul bir gerekçe olmaksızın kapatılmış durumda. Buranın demir başı ile ilgili de ne olduğunu bilmiyoruz. Buda bir muamma" dedi.

"Buradaki tablo hepimizin içini acıtıyor"

MHP'li Bulut, atıl durumda olan binanın başka tesisler için kullanılabileceğini ifade ederek, "Biz bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile görüşme yaparak bu durumu aktardık. Burası bir uzman çavuş okulu olup bölgenin makus tarihini değiştirebilir mi? Bir astsubay hazırlama okulu olabilir mi? Bir özel harekat merkezi olarak faaliyete geçirilebilir mi? Yada tekrar işlevsel olarak okul olarak amacına ve maksadına uygun olarak tekrar hayat kazandırılabilir mi? diye yaptığımız görüşmelerden maalesef bugüne kadar sesimizi duyuramadık. Şimdi buradaki tablo hepimizin içini acıtıyor. Binada yavaş yavaş çürüme, yıkılma emareleri baş göstermiş durunda. Bir süre sonra bu duruma yetkililer siyasi arkadaşlarımız, valilik, bakanlıklar kayıtsız kalmaya devam ettikleri müddetçe bu tesis yıkılacak. Günün birinde buraya tekrar ihtiyaç hasıl olduğunda yeni baştan tesis yapma gereği duyacağız. Bütün bu harcama milli servetin hor kullanılması hoyratça kullanılması anlamına geliyor. Dolayışı ile hepimizin ciğerini yakan bu tabloyu duyurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.