Bayram öncesi önemli uyarı! Kesinlikle uzak durun
|27 Temmuz 2020 23:13
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, insan sağlığıyla oynayan merdiven altı üretimin, aynı zamanda kayıt dışılığı artırarak ekonomiye zarar verdiğine işaret etti.
Vatandaşların merdiven altı üretimden uzak durması gerektiğinin altını çizen Palandöken, bayram alışverişi yapılırken hesaplı ürünle kalitesiz ürün arasındaki farkın bilinmesi gerektiğini vurguladı.
Palandöken, hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyenden uzak merdiven altı ürünlerin insan sağlığını hiçe saydığını belirterek şunları kaydetti:
"Şekerin, yağın, fıstığın, unun fiyatı belliyken kimse maliyetinin altında baklava satmaz. Günümüz şartlarında 15-20 liraya baklava da çikolata da olmaz. Piyasa fiyatının altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalı. Bu ürünlerin genelde sağlıksız şartlarda ve merdiven altı üretim olduğu bilinmeli. Özellikle de yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durulmalı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlarımızı merdiven altı üretime karşı bir kez daha uyarıyoruz. Bayram sofralarının sağlıksız ve hijyenden uzak yiyeceklerle dolmaması için merdiven altı üretimden uzak durun. Az alın, öz alın, kaliteli alın."
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