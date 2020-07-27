1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kapadokya'daki tarihi Kayaşehir konuklarını ağırlıyor

Nevşehir'in turizme açılan alanları, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
 27 Temmuz 2020 23:20
Yazdır
Kapadokya'daki tarihi Kayaşehir konuklarını ağırlıyor

Nevşehir'de, turizme açılan Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir, ziyaretçi akınına uğruyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014 yılında, Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan, kayadan oyma tarihi yerleşim ve alanda bulunan Selçuklu dönemi eserlerinden olan kale, konuklarını ağırlıyor.

Yamaç yerleşim merkezi Kayaşehir'i gezmek için kente gelen ziyaretçiler, fotoğraf çektiriyor.

İstanbul'dan gelen Funda Hilal, Nevşehir Kalesi ve etrafının farklı güzelliğe kavuştuğunu belirterek, "Buranın açıldığını internetten gördüm. Bayram tatili için geldiğimde gezip görmek istedim. Gezdiğim tüneller, kaya oyma mekanlar gerçekten çok etkileyici." ifadelerini kullandı.

Naciye Durmaz da 10 yıl öncesine kadar, turizme açılan bu alandaki evlerinde yaşadığını belirterek, çocukluğunun geçtiği mahallenin altından çıkan kaya oyma mekanları gezmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Durmaz, "Burada oturan birçok kişinin evinin altında küçük kaya oyma odalar olduğunu biliyorduk. Biz bu mekanları depo, kiler olarak kullanırdık fakat bu kadar büyük bir alan olduğunu tahmin etmiyorduk. Şimdi torunlarım ve çocuklarımla birlikte yaşadığım mahallenin altındaki güzellikleri gezmek çok farklı bir duygu. Belediye Başkanımız Rasim Arı'ya çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 bin 700 yıllık tapınağın süslemeleri yapboz gibi işleniyor
27 Temmuz 2020 23:56		 Kapatılan 740 öğrencili YİBO çürümeye terk edildi
27 Temmuz 2020 23:10
Direksiyonu ayağıyla kontrol eden sürücüye para cezası
27 Temmuz 2020 22:24		 Bakırköy Belediyesi'ne haciz geldi
27 Temmuz 2020 21:59
Salda Gölü'nün güvenliği 'Bisikletli Martı Timi'ne emanet
27 Temmuz 2020 21:22		 Bu ilde 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
27 Temmuz 2020 19:59
Ankara Valisinden 'plaza yangını' açıklaması
27 Temmuz 2020 18:59		 Mobil ambulans uygulaması ile olası kazalara anında müdahale ediliyor
27 Temmuz 2020 18:09
Düğün konvoyundan akılalmaz görüntüler kamerada
27 Temmuz 2020 17:16		 Vaka sayısının arttığı ilde maske de takılmıyor
27 Temmuz 2020 16:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:38 - Ticaret Bakanı Pekcan Özbekistanlı yetkililerle bir araya geldi00:04 - SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!00:00 - Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun00:00 - Bu kampüste hayat var23:59 - 28 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - 2 bin 700 yıllık tapınağın süslemeleri yapboz gibi işleniyor
23:49 - Tatile çıkacak sürücüler için 'uyku düzeni' tavsiyesi23:22 - 4 ilimizde gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi23:21 - Düzenli ve disiplinli çalışarak Türkiye birincisi oldu23:20 - Kapadokya'daki tarihi Kayaşehir konuklarını ağırlıyor23:13 - Bayram öncesi önemli uyarı! Kesinlikle uzak durun23:10 - Kapatılan 740 öğrencili YİBO çürümeye terk edildi
22:46 - 'Mavi vatanın' koruyucuları yerli donanımla görev yapacak22:41 - İkinci el araç satışı dolandırıcısı 3 kadın tutuklandı22:37 - Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 gün yasak getirildi22:35 - Antalya'da Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım ücretsiz22:24 - Direksiyonu ayağıyla kontrol eden sürücüye para cezası
22:18 - Bilim Kurulu üyesinin sözü sunucuyu şaşkına çevirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
Bu kampüste hayat var
Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun
Ticaret Bakanı Pekcan Özbekistanlı yetkililerle bir araya geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özer hurmacı 1
parmaklarını vurarak sürekli ses çıkaranlar 3
gram altının 425 liraya çıkması 1
karantina 1
turgutluspor 1
diyabet 1
dondurma 1
bursaspor 3
yorgan döşek yatmak 1
obezite 2
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak
Aksaray Belediyesi 22 Zabıta Memuru Alacak
Helal Akreditasyon Kurumu 8 uzman yardımcısı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 190 sağlık personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam