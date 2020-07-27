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Tatile çıkacak sürücüler için 'uyku düzeni' tavsiyesi

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Fidan, Kurban Bayramı tatilinin uyku düzenini olumsuz etkilememesi için tavsiyelerde bulundu.
 27 Temmuz 2020 23:49
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Tatile çıkacak sürücüler için 'uyku düzeni' tavsiyesi

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı ve Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği uzmanı Vural Fidan, AA muhabirine, trafikte tecrübe kadar dikkatin de önemli olduğunu söyledi.

Fidan, trafik kazalarının önemli nedenlerinin başında dikkatsizliğin geldiğini vurguladı.

İyi bir uykunun, dikkati sağlayan en önemli unsur olduğunu belirten Fidan, "Yeteri kadar uykuyu alamadığımızda kişinin hem dikkati hem refleksleriyle ilgili düzensizlik söz konusu oluyor. Buna bağlı olarak da kişinin acil bir durumda vermesi gereken anlık tepki ve kararları verememesi nedeniyle trafik kazaları ortaya çıkıyor. Bunun önlenebilmesi için sürücülerin uyku sürecine seyahat öncesinde dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Yolculuğa çıkmadan normal uyku sürecini bozmamak gerekiyor"

Doç. Dr. Fidan, Kurban Bayramı nedeniyle tatile gidecek sürücülerin yola çıkmadan önce normal uyku rutinlerine uyması gerektiğine dikkati çekti.

Uyku süresini daha kısa hale getirmenin sakıncalı olduğunu anlatan Fidan, şöyle devam etti:

"Uyku rutininin dışına çıkmak uykunun etkinliğini bozuyor, buna bağlı olarak da dikkat azalıyor. Yolculuğa çıkmadan normal uyku sürecini bozmamak gerekiyor. Uzun yolculuklarda 2-3 saatte bir en az 15 dakikalık mola verilmesi gerekiyor. Çünkü yorgunluğa bağlı olarak kişinin uykusu bastırıyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce süt ve süt ürünleri tüketmemelerini istiyoruz. Molalarda küçük bir yürüyüşün ardından kafeinli bir içecek kullanmaları gerekiyor."

Uzun tatil dönüşlerinde "ritim bozukluğu"na dikkat

Fidan, Kurban Bayramı'nın ardından günlük rutinlerine döneceklere de tavsiyede bulundu.

Uzun tatil dönemlerinde daha geç yatma ve geç kalkma nedeniyle uyku ritminin değiştiğini dile getiren Fidan, "Bu süreçte geç uyanmamamız gerekiyor. Normal uyku rutinine devam edilmesi gerekiyor. Kurban Bayramı'nın ilk 2 gününde biraz daha esnek davranılabilir ancak son 2 günde mutlaka yarımşar saat ya da 45'er dakikalık süreçlerle normal rutine yaklaşılmalıdır. Uyku zamanını öne çekebilmek için mutlaka yatmadan önce uykuya geçişi kolaylaştırıcı müzik dinlemek, kitap okumak gibi etkinlikleri yapabiliriz." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı
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