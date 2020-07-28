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Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kabine toplantısında Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamanın videosunu paylaştı.
 28 Temmuz 2020 01:15
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Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bugün yeniden yemin ediyoruz ki, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı ve konuşmasının videosunu paylaştı.
Anadolu Ajansı
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