Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kabine toplantısında Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamanın videosunu paylaştı.
|28 Temmuz 2020 01:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bugün yeniden yemin ediyoruz ki, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı ve konuşmasının videosunu paylaştı.
Bugün yeniden yemin ediyoruz ki; pic.twitter.com/LirtOCd42bRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 27, 2020
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