Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar yapıldı
Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki atama ve terfi kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 28 ile yeni il jandarma komutanı atandı. 4 tümgeneral ve 24 albay emekliye sevk edildi. 1 tuğgeneral tümgeneralliğe terfi etti, 5 albay general yapıldı.
|28 Temmuz 2020 04:44
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