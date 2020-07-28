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Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin kararname yayımlandı

Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.
 28 Temmuz 2020 05:31
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Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin kararname yayımlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 65

MADDE 1 - Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (III) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

27 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

5

Doçent

2

5

Doçent

3

5

Araştırma Görevlisi

4

5

Araştırma Görevlisi

5

5

Araştırma Görevlisi

6

5

Araştırma Görevlisi

7

5

TOPLAM

55

KURUMU: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

5

Doçent

2

10

Doçent

3

10

Öğretim Görevlisi

1

5

Öğretim Görevlisi

3

5

Öğretim Görevlisi

5

5

Araştırma Görevlisi

4

10

Araştırma Görevlisi

5

10

Araştırma Görevlisi

6

10

Araştırma Görevlisi

7

10

TOPLAM

100

KURUMU: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

10

Doktor Öğretim Üyesi

5

5

Araştırma Görevlisi

6

30

TOPLAM

45

KURUMU: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

5

Doçent

2

5

Doçent

3

5

Doktor Öğretim Üyesi

1

10

Doktor Öğretim Üyesi

3

10

Doktor Öğretim Üyesi

4

5

Doktor Öğretim Üyesi

5

10

Öğretim Görevlisi

1

2

Öğretim Görevlisi

2

2

Öğretim Görevlisi

3

2

Öğretim Görevlisi

4

2

Öğretim Görevlisi

5

3

Öğretim Görevlisi

6

2

Öğretim Görevlisi

7

2

Araştırma Görevlisi

4

10

Araştırma Görevlisi

5

10

Araştırma Görevlisi

6

5

Araştırma Görevlisi

7

5

TOPLAM

115

KURUMU: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Doktor Öğretim Üyesi

1

10

Doktor Öğretim Üyesi

2

10

Doktor Öğretim Üyesi

3

10

Doktor Öğretim Üyesi

4

10

Doktor Öğretim Üyesi

5

10

TOPLAM

50

KURUMU: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

5

Araştırma Görevlisi

4

10

Araştırma Görevlisi

5

5

Araştırma Görevlisi

6

10

Araştırma Görevlisi

7

5

TOPLAM

75

KURUMU: MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

10

Doçent

1

5

Doçent

2

5

Doçent

3

5

Doktor Öğretim Üyesi

1

10

Doktor Öğretim Üyesi

2

10

Doktor Öğretim Üyesi

3

10

Doktor Öğretim Üyesi

4

10

Doktor Öğretim Üyesi

5

10

Araştırma Görevlisi

4

5

Araştırma Görevlisi

5

5

Araştırma Görevlisi

6

10

Araştırma Görevlisi

7

10

TOPLAM

105

KURUMU: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

5

Doktor Öğretim Üyesi

1

10

Doktor Öğretim Üyesi

2

5

Doktor Öğretim Üyesi

3

5

Doktor Öğretim Üyesi

4

5

Doktor Öğretim Üyesi

5

10

TOPLAM

80

İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

10

Doktor Öğretim Üyesi

3

20

Araştırma Görevlisi

5

10

Araştırma Görevlisi

6

10

Araştırma Görevlisi

7

10

TOPLAM

100

KURUMU: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

15

Doçent

1

20

Doktor Öğretim Üyesi

3

15

Öğretim Görevlisi

1

5

Araştırma Görevlisi

4

15

Araştırma Görevlisi

5

15

Araştırma Görevlisi

6

10

Araştırma Görevlisi

7

10

TOPLAM

105
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