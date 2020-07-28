Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin kararname yayımlandı
|28 Temmuz 2020 05:31
|Yazdır
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
BAZI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 65
MADDE 1 - Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (III) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
27 Temmuz 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
(1) SAYILI LİSTE
KURUMU: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
Profesör
|
1
|
20
|
Doçent
|
1
|
5
|
Doçent
|
2
|
5
|
Doçent
|
3
|
5
|
Araştırma Görevlisi
|
4
|
5
|
Araştırma Görevlisi
|
5
|
5
|
Araştırma Görevlisi
|
6
|
5
|
Araştırma Görevlisi
|
7
|
5
|
TOPLAM
|
55
KURUMU: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
Profesör
|
1
|
20
|
Doçent
|
1
|
5
|
Doçent
|
2
|
10
|
Doçent
|
3
|
10
|
Öğretim Görevlisi
|
1
|
5
|
Öğretim Görevlisi
|
3
|
5
|
Öğretim Görevlisi
|
5
|
5
|
Araştırma Görevlisi
|
4
|
10
|
Araştırma Görevlisi
|
5
|
10
|
Araştırma Görevlisi
|
6
|
10
|
Araştırma Görevlisi
|
7
|
10
|
TOPLAM
|
100
KURUMU: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
Profesör
|
1
|
10
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
5
|
Araştırma Görevlisi
|
6
|
30
|
TOPLAM
|
45
KURUMU: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
Profesör
|
1
|
20
|
Doçent
|
1
|
5
|
Doçent
|
2
|
5
|
Doçent
|
3
|
5
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
10
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
10
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
5
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
10
|
Öğretim Görevlisi
|
1
|
2
|
Öğretim Görevlisi
|
2
|
2
|
Öğretim Görevlisi
|
3
|
2
|
Öğretim Görevlisi
|
4
|
2
|
Öğretim Görevlisi
|
5
|
3
|
Öğretim Görevlisi
|
6
|
2
|
Öğretim Görevlisi
|
7
|
2
|
Araştırma Görevlisi
|
4
|
10
|
Araştırma Görevlisi
|
5
|
10
|
Araştırma Görevlisi
|
6
|
5
|
Araştırma Görevlisi
|
7
|
5
|
TOPLAM
|
115
KURUMU: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
10
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
2
|
10
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
10
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
10
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
10
|
TOPLAM
|
50
KURUMU: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
Profesör
|
1
|
20
|
Doçent
|
1
|
10
|
Doçent
|
2
|
10
|
Doçent
|
3
|
5
|
Araştırma Görevlisi
|
4
|
10
|
Araştırma Görevlisi
|
5
|
5
|
Araştırma Görevlisi
|
6
|
10
|
Araştırma Görevlisi
|
7
|
5
|
TOPLAM
|
75
KURUMU: MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
Profesör
|
1
|
10
|
Doçent
|
1
|
5
|
Doçent
|
2
|
5
|
Doçent
|
3
|
5
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
10
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
2
|
10
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
10
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
10
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
10
|
Araştırma Görevlisi
|
4
|
5
|
Araştırma Görevlisi
|
5
|
5
|
Araştırma Görevlisi
|
6
|
10
|
Araştırma Görevlisi
|
7
|
10
|
TOPLAM
|
105
KURUMU: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
Profesör
|
1
|
20
|
Doçent
|
1
|
10
|
Doçent
|
2
|
10
|
Doçent
|
3
|
5
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
10
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
2
|
5
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
5
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
5
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
10
|
TOPLAM
|
80
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
Profesör
|
1
|
20
|
Doçent
|
1
|
10
|
Doçent
|
2
|
10
|
Doçent
|
3
|
10
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
20
|
Araştırma Görevlisi
|
5
|
10
|
Araştırma Görevlisi
|
6
|
10
|
Araştırma Görevlisi
|
7
|
10
|
TOPLAM
|
100
KURUMU: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLATI: MERKEZ
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
Profesör
|
1
|
15
|
Doçent
|
1
|
20
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
15
|
Öğretim Görevlisi
|
1
|
5
|
Araştırma Görevlisi
|
4
|
15
|
Araştırma Görevlisi
|
5
|
15
|
Araştırma Görevlisi
|
6
|
10
|
Araştırma Görevlisi
|
7
|
10
|
TOPLAM
|
105
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
28 Temmuz 2020 05:44
|Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
28 Temmuz 2020 05:40
|Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar yapıldı
28 Temmuz 2020 04:44
|Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki izin vermeyeceğiz
28 Temmuz 2020 01:15
|28 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Temmuz 2020 23:59
|Erdoğan, Bakan Soylu ve beraberindekileri kabul etti
27 Temmuz 2020 22:07
|Bakan Akar, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
27 Temmuz 2020 21:52
|AK Parti'den fındık alım fiyatı açıklaması
27 Temmuz 2020 21:09
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü
27 Temmuz 2020 20:52
|Yoğun bakım sayısı en çok artan ve en çok azalan iller
27 Temmuz 2020 20:20