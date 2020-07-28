Ermenistan'ın hedefi stratejik tepeler
|28 Temmuz 2020 07:05
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Ermenilerin sınırdaki stratejik yükseklikleri ele geçirmek için Azerbaycan mevzilerine saldırıyor. Ermeni mevzileriyle karşı karşıya nöbet tutan Azerbaycan askerleri de, saldırılara karşılık vermek için tetikte bekliyor.
Ermenistan, Tovuz bölgesindeki ihlallerini ise sürdürüyor. Ermeniler son iki günde ağır makinalı tüfekler ve keskin nişancı atışlarıyla 105 ihlal gerçekleştirdi. 12 Temmuz'da başlayan ve ardından süren çatışmalarda Azerbaycan 12 askeriyle beraber bir de sivil vatandaşını şehit verdi. Azerbaycan ordusu ise 100'den fazla Ermeni askerini öldürdü.
ELE GEÇİRMEK İSTİYORLAR
Azerbaycan Tovuz Milletvekili Arzu Naghiyev de, Ermenistan'ın saldırılarını yoğunlaştırdığı Tovuz bölgesinin önemini anlattı. Azerbaycan ve Ermenistan sınırının 69 kilometresinin Tovuz sınırlarında yer aldığını aktaran Naghiyev, Tovuz'un çok stratejik bir noktada olduğunu söyledi. Naghiyev, "Bu arazide Abulbeyli, Ağdam gibi şehirler yer alırken, dağlara taraf olan kentler de yer alır. 90'lı yıllardan bu yana bu bölge Azerbaycan ordusu tarafından korundu. Bölgedeki tepeler öylesine yüksek ki, 25 kilometrelik düzlük bu bölgeden görülüyor. Tovuz çok stratejik bir nokta olduğu için Ermeniler burayı ele geçirmeye çalışıyor" diye konuştu.
TOVUZ ÇOK KRİTİK BİR NOKTA
Bakü Tiflis- Kars Demiryolu'nun bu bölgeden geçtiğini aktaran Nagiyev, "Bakü Tiflis karayolu ve enerji hatları da buradan geçiyor. Ermeniler burayı vurarak riske etmek istemiyor. Bu yüksekleri ele geçirerek bölgede kontrolü sağlamak istiyor. Bu son çatışmalarla mümkün olmadı, Azerbaycan ordusu Ermenileri püskürttü" dedi.
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sınır kenti Tovuz'a geçen hafta yaptığı saldırının ardından gözler bölgeye çevrildi. Azerbaycan Ordusunun Tovuz sınır hattındaki mevzileri görüntülendi. Sınır hattındaki Azerbaycan askerlerinin elleri tetikte, gözleri Ermenistan tarafında.
ERMENİLER'İN RUS KARTI
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Beyaz Rusya ve Ermenistan tarafından kurulduğuna dikkat çeken Nagiyev sözlerini şöyle sürdürdü: "Ermeniler ateş açtığı zaman Azerbaycan'ın onlara karşılık vereceğini biliyor. Bu üyeler kim sınırı zorluyorsa ateş açma hakkına sahip. Ermeniler bu oyunun içine Rusya'nın dahil olmasını istiyor. Tüm çabaları da bu yüzden. Ermenistan'ın içerisinde birçok sıkıntı yaşanıyor. Paşinyan verdiği sözleri tutamadı. Bu nedenle halkını savaşa yönlendirerek, tutamadığı sözleri kapatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Talha Menteş
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