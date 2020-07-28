Dört cephede hilal harekatı

Türkiye, bölgesindeki oldubittilere karşı askeri tatbikatlarla kararlılığını gösteriyor. KKTC ve Libya ile danışmasını göstermek amacıyla Doğu Akdeniz'de tatbikatlar yapan Türkiye, Kafkasya'da ise Azerbaycan'ın arkasında olduğunu ortaya koymak için ortak tatbikata hazırlanıyor.

Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynakların keşfedilmesinin ardından emperyalist güçler bu bölgeye gözünü dikerken; ABD ve AB ülkelerini arkalarına alan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail, tek taraflı adımlarıyla KKTC ve Türkiye'yi saf dışı bırakmayı amaçlamıştı. Buna karşı harekete geçen Türkiye, Doğu Akdeniz ve çevresinde geçekleştirdiği askeri tatbikatlarla hem kendi hem de KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruyacağını tüm dünyaya gösterdi. KKTC'den Libya açıklarına kadar hem hava hem de denizde dev tatbikatlar gerçekleştiren TSK, Akdeniz'deki varlığını tescilleyerek bölgede istenilen her noktaya ulaşılabileceğini gözler önüne serdi. Yine son olarak KKTC ile uluslararası sularda müşterek gerçekleştirilen tatbikatta Akdeniz'de Ankara'dan habersiz kuş uçamayacağı mesajı verilmişti.

"LİBYA YALNIZ DEĞİL"

Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarını Sınırlandırılması Mutabakatıyla, gaz çetesinin oyunlarını bozan ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştiren Türkiye, bu anlaşmayı daha sonra Askeri Güvenlik ve İşbirliği anlaşmasıyla taçlandırarak Libya'da askeri pozisyonunu da güçlendirdi. Türkiye, Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık desteğiyle 2011'den beri devam etmekte olan savaşın seyrini değiştirmiş, darbeci Hafter ve destekçilerini bozguna uğratılmasında kritik bir rol oynamıştı. Libya'nın meşru hükümetini yalnız bırakmayan Ankara, ülkedeki oldubittileri engellemişti.

ŞİMDİ DE AZERBAYCAN İLE...

KKTC'nin haklarını ve Libya'nın meşru hükümetini egemen güçlere yedirmeyen Türkiye, şimdi de bir başka kardeş ülke ile dünyaya mesaj vermeye hazırlanıyor. Bir süredir Ermenistan'ın saldırı ve tacizlerine maruz kalan Azerbaycan ile geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapılacak. Hava kuvvetlerinin tatbikatı yarın başlayacak, 10 Ağustos'ta sona erecek. İki ülkeden savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak. Azerbaycan'ın bölgede yalnız olmadığı herhangi bir oldubittiye karşı Ermenistan başta olmak üzere destekçilerine net mesajlar verilecek.