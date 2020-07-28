1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dört cephede hilal harekatı

Türkiye, KKTC ve Libya'nın ardından Azerbaycan'ın arkasında olduğunu ortaya koymak için ortak tatbikata hazırlanıyor.
 28 Temmuz 2020 07:30
Yazdır
Dört cephede hilal harekatı

Türkiye, bölgesindeki oldubittilere karşı askeri tatbikatlarla kararlılığını gösteriyor. KKTC ve Libya ile danışmasını göstermek amacıyla Doğu Akdeniz'de tatbikatlar yapan Türkiye, Kafkasya'da ise Azerbaycan'ın arkasında olduğunu ortaya koymak için ortak tatbikata hazırlanıyor.

Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynakların keşfedilmesinin ardından emperyalist güçler bu bölgeye gözünü dikerken; ABD ve AB ülkelerini arkalarına alan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail, tek taraflı adımlarıyla KKTC ve Türkiye'yi saf dışı bırakmayı amaçlamıştı. Buna karşı harekete geçen Türkiye, Doğu Akdeniz ve çevresinde geçekleştirdiği askeri tatbikatlarla hem kendi hem de KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruyacağını tüm dünyaya gösterdi. KKTC'den Libya açıklarına kadar hem hava hem de denizde dev tatbikatlar gerçekleştiren TSK, Akdeniz'deki varlığını tescilleyerek bölgede istenilen her noktaya ulaşılabileceğini gözler önüne serdi. Yine son olarak KKTC ile uluslararası sularda müşterek gerçekleştirilen tatbikatta Akdeniz'de Ankara'dan habersiz kuş uçamayacağı mesajı verilmişti.

"LİBYA YALNIZ DEĞİL"

Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarını Sınırlandırılması Mutabakatıyla, gaz çetesinin oyunlarını bozan ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştiren Türkiye, bu anlaşmayı daha sonra Askeri Güvenlik ve İşbirliği anlaşmasıyla taçlandırarak Libya'da askeri pozisyonunu da güçlendirdi. Türkiye, Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık desteğiyle 2011'den beri devam etmekte olan savaşın seyrini değiştirmiş, darbeci Hafter ve destekçilerini bozguna uğratılmasında kritik bir rol oynamıştı. Libya'nın meşru hükümetini yalnız bırakmayan Ankara, ülkedeki oldubittileri engellemişti.

ŞİMDİ DE AZERBAYCAN İLE...

KKTC'nin haklarını ve Libya'nın meşru hükümetini egemen güçlere yedirmeyen Türkiye, şimdi de bir başka kardeş ülke ile dünyaya mesaj vermeye hazırlanıyor. Bir süredir Ermenistan'ın saldırı ve tacizlerine maruz kalan Azerbaycan ile geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapılacak. Hava kuvvetlerinin tatbikatı yarın başlayacak, 10 Ağustos'ta sona erecek. İki ülkeden savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak. Azerbaycan'ın bölgede yalnız olmadığı herhangi bir oldubittiye karşı Ermenistan başta olmak üzere destekçilerine net mesajlar verilecek.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ermenistan'ın hedefi stratejik tepeler
28 Temmuz 2020 07:05		 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
28 Temmuz 2020 05:44
Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
28 Temmuz 2020 05:40		 Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin kararname yayımlandı
28 Temmuz 2020 05:31
Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar yapıldı
28 Temmuz 2020 04:44		 Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki izin vermeyeceğiz
28 Temmuz 2020 01:15
28 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Temmuz 2020 23:59		 Erdoğan, Bakan Soylu ve beraberindekileri kabul etti
27 Temmuz 2020 22:07
Bakan Akar, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
27 Temmuz 2020 21:52		 AK Parti'den fındık alım fiyatı açıklaması
27 Temmuz 2020 21:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:28 - Altında bir rekor daha geldi08:19 - Öğrencinin ateşini veliler ölçecek08:16 - Bakanlıktan 'Yüzme Suyu Takip Sistemi'08:10 - 'Engelsiz metro' için teknik gezi07:55 - İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim07:45 - Kurala uymazsak başa dönebiliriz
07:30 - Dört cephede hilal harekatı07:05 - Ermenistan'ın hedefi stratejik tepeler06:50 - Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz06:40 - Bin kişilik hac06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - FETÖ'den işkenceye fetva: Kul hakkı sayılmaz
05:47 - ATM kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdı05:44 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik05:40 - Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik05:31 - Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin kararname yayımlandı04:44 - Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar yapıldı
01:15 - Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki izin vermeyeceğiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar yapıldı
İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki izin vermeyeceğiz
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
ATM kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdı
Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin kararname yayımlandı
Bin kişilik hac
Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sık la sık 1
yunanistan'da türk bayrağının yakılması 3
kırmızı ışığın yanması 2
karantina 1
diyabet 1
Uyku göz bandı 2
hikmet karaman 1
huylanmak 1
afjet afyonspor 1
önümüzdeki 2 hafta çok önemli 2
SON İLANLAR
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 362 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Teşvikiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam