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Kurala uymazsak başa dönebiliriz

Bütün çabalara rağmen kurallara uymayanlar yüzünden vaka sayıları bir türlü istenilen seviyeye inemedi. Uzmanlar, 40 günde vaka sayısı 100'ün altına düşmezse, ekim-kasımda başa dönülebilir diye uyardı.
 28 Temmuz 2020 07:45
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Kurala uymazsak başa dönebiliriz

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde hem sağlık çalışanlarının hem de devletin gösterdiği çabaya rağmen, vaka sayılarının istenilen seviyeye inmemesinin, sonbaharla birlikte yeni bir dip dalgasına sebep olmasından endişe ediliyor.

Sağlık Bakanlığının yaptığı 'bağışıklık haritası' çalışmasından yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye'de şu anda 200 bin üzerinde virüs taşıyıcısı bulunuyor. Test-vaka oranı da iki aya yakındır yüzde 2'nin altına düşmedi. Uzmanlara göre, bu rakamlar 30-40 günlük sürede aynı şekilde devam ederse, ekim ayından itibaren bir 'dip dalgası' ihtimali yüksek. Bu dalganın önüne geçilmesi için 200 binden fazla olan virüs taşıyıcısı sayısının, iki ay içinde en fazla 20 binler seviyesine inmesi gerektiği belirtiliyor. Virüsün büyükşehirlerden Anadolu'ya yayıldığını, memleketlerine gidenlerin sonbaharla birlikte yeniden büyükşehirlere dönmesi ile birlikte bu kez virüsün yeniden büyükşehirlere taşınacağını belirten uzmanlar "Diyarbakır'da halaya katılan da, Karadeniz'de yayla şenliklerine giden de sonbaharda İstanbul'a, Ankara'ya veya yaşadığı büyük şehirlere dönecek. Bu kişiler yanlarında virüsleri alıp gelecek. Dip dalgası dediğimiz şey budur. Bu hareketlilikle vaka sayısı daha da büyüyecek. Bu sebeple ne yapılacaksa şimdi yapılması gerekiyor. Çünkü o günkü rakamı gördüğümüzde çok geç olabilir. Bir karar aldığımızda sonuçlarını en erken dört-altı haftada görüyoruz. O yüzden bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerekir" görüşünü dile getiriyor.

İKİ HAFTALIK UYUM SEYRİ DEĞİŞTİRİR

Sağlık Bakanlığının yaptığı filyasyon çalışmalarına göre Türkiye'deki tüm vakaların büyük bölümü 'toplu etkinliklerden' kaynaklanıyor. Bilim Kurulu toplantılarında yapılan değerlendirmelerde de "Maalesef toplu aktiviteler vakaların düşmesini engelliyor. Virüs teşhisi koyulanların yüzde 60-65'i aynı etkinliğe katılanlardan çıkıyor. Çoğu akraba, komşu. Ankara'da bir düğün sebebiyle filyasyon çalışması yapıldı ve 110 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bunu Türkiye geneli için düşünürsek vakalar hep bu toplanmalardan dolayı çıkıyor" örneği verildi. Önümüzdeki 30-40 günlük sürecin çok iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çekilen toplantılarda "Bu şekilde devam edersek eylül ayına daha fazla rakamlarla gireriz. Halbuki bütün Türkiye iki hafta maske ve mesafeye dikkat etse vaka sayılarımız 100'ün altına düşer" değerlendirmesi yapıldı.

AYASOFYA VE KURBAN BAYRAMI ETKİSİ

Ayasofya caminin açılışı nedeniyle birkaç gündür yaşanan yoğunluk ile Kurban Bayramı'nda ortaya çıkacak hareketliliğin de vaka sayılarını artıracağından endişe ediliyor. Uzmanlar, bu yoğunluğun etkisinin iki hafta içinde vaka sayılarına yansıyacağını dile getiriyor.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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