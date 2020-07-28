İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim

Hürriyet'ten Pelin Gel'in haberine göre: Elmalı'yı çalkalayan skandal iddia, 38 yaşındaki Ahmet Tilki'nin noter yoluyla belediyeye gönderdiği ihtarnameyle gün yüzüne çıktı. İhtarnamenin detayında 31 yaşındaki eşi Sümeyra Tilki ile Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün cep telefonu aracılığı ile yaptığı yazışmaları tesadüfen gördüğünü öne süren Ahmet Tilki, şu iddialarda bulundu:

'YAZIŞMALARINI GÖRDÜM'

"10 Nisan 2019'da eşim Sümeyra ile evlendik. Nikahımızı Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kıydı. 28 Ağustos 2019'da da beni makam şoförü olarak işe aldı. Bu görevim devam ederken, eşim Sümeyra'nın telefonunda tesadüfen Başkan Halil Öztürk ile uygunsuz resim ve yazışmaların olduğunu gördüm. Başkan Öztürk'ün eşime gönderdiği konumda buluştuklarını, belirlenen adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettim. Çalıştığım kurumun en üst amiri olan ve benim doğrudan kendisine bağlı olduğum kişinin eşimin telefonuna gönderdiği uygunsuz ve ahlaka aykırı yazılar nedeniyle sözleşmemi fesih ediyorum." Tilki ihtarnamenin görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşınca skandal iddia ortaya çıktı.

'KUMPASA ALET EDİLDİM'

İddialar sonrası sosyal medya hesabından 'Susmayacağım' başlığıyla kısa bir açıklama paylaşan Sümeyra Tilki, kendisini şu sözlerle savundu: "Boşanma sürecinde olduğum kişi tarafından asılsız ve yersiz iftiralarla siyasi malzeme haline getirildim, kumpas dolu bir senaryoya alet edildim. Kadın cinayetlerinin artmış olduğu şu dönemde, boşanma sürecinde olduğum kişinin ölüm tehditleriyle karşı karşıyayım. Defalarca ölümle tehdit edildim. Hiç kimsenin bilmediği çok sayıda darp raporum var."

BAŞKAN İDDİALARI YALANLADI: O YAZIŞMALARI BEN YAPMADIM

Başkan Öztürk, Hürriyet'e konuştu: "Göreve geldiğim günden beri bana kumpas kurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Makam şoförlüğümü yapan şahsın makam odama ve aracıma dinleme cihazı koyduğunu tespit ettim, kendisini işten attım. Kendisi defalarca beni aradı, eşinin telefonundan mesajlar attı. Hatta benim numaramdan bana mesaj attılar. Bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Savcılık 'Biz de bulamayız' dedi. WhatsApp görüntüsündeki numara bana ait ama yazışmalar bana ait değil."

MUTLULUKLAR DİLEMİŞ

Ahmet Tilki ve Sümeyra Ballı (Tilki) çiftinin nikahını kıyan Başkan Halil Öztürk, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluklar dilemiş.

İYİ PARTİ HEYET KURUYOR

İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre olayın 'kumpas' olduğu yönünde fikir birliğine varıldığı, araştırılması ve ortaya çıkarılması için de bir heyet kurulacağı öğrenildi. İddiaları incelemeye aldıklarını kaydeden İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, "Biz de olayları duyduk. Sayın Başkan'la da görüştüm. Olayın ayrıntılarına gideceğiz, ekip çalışması yapacağız. Şu an için kumpas gibi görünüyor" dedi. Öztürk'ün yanı sıra, aynı şekilde suçlanan Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki'nin de şikayette bulunarak dava sürecini başlatacağı öğrenildi.