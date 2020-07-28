1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim

Belediye Başkanı: Göreve geldiğim günden beri bana kumpas kurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Makam şoförlüğümü yapan şahsın makam odama ve aracıma dinleme cihazı koyduğunu tespit ettim, kendisini işten attım. Kendisi defalarca beni aradı, eşinin telefonundan mesajlar attı. Hatta benim numaramdan bana mesaj attılar. Bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorum
 28 Temmuz 2020 07:55
Yazdır
İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim

Hürriyet'ten Pelin Gel'in haberine göre: Elmalı'yı çalkalayan skandal iddia, 38 yaşındaki Ahmet Tilki'nin noter yoluyla belediyeye gönderdiği ihtarnameyle gün yüzüne çıktı. İhtarnamenin detayında 31 yaşındaki eşi Sümeyra Tilki ile Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün cep telefonu aracılığı ile yaptığı yazışmaları tesadüfen gördüğünü öne süren Ahmet Tilki, şu iddialarda bulundu:

'YAZIŞMALARINI GÖRDÜM'

"10 Nisan 2019'da eşim Sümeyra ile evlendik. Nikahımızı Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kıydı. 28 Ağustos 2019'da da beni makam şoförü olarak işe aldı. Bu görevim devam ederken, eşim Sümeyra'nın telefonunda tesadüfen Başkan Halil Öztürk ile uygunsuz resim ve yazışmaların olduğunu gördüm. Başkan Öztürk'ün eşime gönderdiği konumda buluştuklarını, belirlenen adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettim. Çalıştığım kurumun en üst amiri olan ve benim doğrudan kendisine bağlı olduğum kişinin eşimin telefonuna gönderdiği uygunsuz ve ahlaka aykırı yazılar nedeniyle sözleşmemi fesih ediyorum." Tilki ihtarnamenin görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşınca skandal iddia ortaya çıktı.

'KUMPASA ALET EDİLDİM'

İddialar sonrası sosyal medya hesabından 'Susmayacağım' başlığıyla kısa bir açıklama paylaşan Sümeyra Tilki, kendisini şu sözlerle savundu: "Boşanma sürecinde olduğum kişi tarafından asılsız ve yersiz iftiralarla siyasi malzeme haline getirildim, kumpas dolu bir senaryoya alet edildim. Kadın cinayetlerinin artmış olduğu şu dönemde, boşanma sürecinde olduğum kişinin ölüm tehditleriyle karşı karşıyayım. Defalarca ölümle tehdit edildim. Hiç kimsenin bilmediği çok sayıda darp raporum var."
BAŞKAN İDDİALARI YALANLADI: O YAZIŞMALARI BEN YAPMADIM

Başkan Öztürk, Hürriyet'e konuştu: "Göreve geldiğim günden beri bana kumpas kurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Makam şoförlüğümü yapan şahsın makam odama ve aracıma dinleme cihazı koyduğunu tespit ettim, kendisini işten attım. Kendisi defalarca beni aradı, eşinin telefonundan mesajlar attı. Hatta benim numaramdan bana mesaj attılar. Bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Savcılık 'Biz de bulamayız' dedi. WhatsApp görüntüsündeki numara bana ait ama yazışmalar bana ait değil."

MUTLULUKLAR DİLEMİŞ

Ahmet Tilki ve Sümeyra Ballı (Tilki) çiftinin nikahını kıyan Başkan Halil Öztürk, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluklar dilemiş.
İYİ PARTİ HEYET KURUYOR

İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre olayın 'kumpas' olduğu yönünde fikir birliğine varıldığı, araştırılması ve ortaya çıkarılması için de bir heyet kurulacağı öğrenildi. İddiaları incelemeye aldıklarını kaydeden İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, "Biz de olayları duyduk. Sayın Başkan'la da görüştüm. Olayın ayrıntılarına gideceğiz, ekip çalışması yapacağız. Şu an için kumpas gibi görünüyor" dedi. Öztürk'ün yanı sıra, aynı şekilde suçlanan Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki'nin de şikayette bulunarak dava sürecini başlatacağı öğrenildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Alkollü sürücü'den polislere: Sizi görünce heyecanlandım
27 Temmuz 2020 19:44		 Ankara'da büyük yangın! Plaza tahliye ediliyor
27 Temmuz 2020 17:58
Zabıta memurunun kendini vurma anı kamerada
27 Temmuz 2020 17:45		 Hırsızlığı seriye bağladı, soluğu cezaevinde aldı
27 Temmuz 2020 16:38
Arkadaşının tavsiyesine uydu, canından oldu
27 Temmuz 2020 15:51		 12 yıldır kahvaltıya gelen arkadaşını, gelmeyince evde ölü buldu
27 Temmuz 2020 15:31
Salih Müslüm'ün yeğeni adli kontrol şartıyla serbest
27 Temmuz 2020 14:49		 Uzman çavuş motosiklet kazasında hayatını kaybetti
27 Temmuz 2020 14:11
Bakan Akar'dan 'kaza' açıklaması: Araçta teknik arıza oldu
27 Temmuz 2020 13:59		 Serinlemek için kanala girdi, boruya sıkışıp hayatını kaybetti
27 Temmuz 2020 13:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:28 - Altında bir rekor daha geldi08:19 - Öğrencinin ateşini veliler ölçecek08:16 - Bakanlıktan 'Yüzme Suyu Takip Sistemi'08:10 - 'Engelsiz metro' için teknik gezi07:55 - İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim07:45 - Kurala uymazsak başa dönebiliriz
07:30 - Dört cephede hilal harekatı07:05 - Ermenistan'ın hedefi stratejik tepeler06:50 - Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz06:40 - Bin kişilik hac06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - FETÖ'den işkenceye fetva: Kul hakkı sayılmaz
05:47 - ATM kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdı05:44 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik05:40 - Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik05:31 - Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin kararname yayımlandı04:44 - Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar yapıldı
01:15 - Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki izin vermeyeceğiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar yapıldı
İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki izin vermeyeceğiz
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
ATM kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdı
Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin kararname yayımlandı
Bin kişilik hac
Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uyku göz bandı 2
sık la sık 1
uyku ilacı 1
huylanmak 1
hikmet karaman 1
yorgan döşek yatmak 1
pazar sessizliği 1
obezite 2
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
muharrem ince 2
SON İLANLAR
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 362 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Teşvikiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam