'Engelsiz metro' için teknik gezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), yeni metro hattının erişilebilirlik düzeyinin incelemesini engelli bireylerle yaptı.

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ve Metro İstanbul, önümüzdeki günlerde açılması planlanan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattını engelli bireylerle gezdi. Ortopedik, görme ve işitme engelliler, otizmli birey ve refakatçilerinin katıldığı inceleme gezisinde, hattın istasyonları, tren içleri ve seyahat konforuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Sıkıntı yaşıyorlar

20 kişilik gruba, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin'in de arasında bulunduğu İBB yetkilileri eşlik etti. Yapılan incelemelerde engelli vatandaşlar, tekerlekli sandalye ile istasyona ve araca erişim konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktardı. Engelliler, peron ile araç arasındaki kot farkının araca binerken zorluk oluşturabileceğini belirtirken, vatandaşa açık alanlara erişimde kapıların dışa doğru değil içe doğru açılması gerektiği alanlar da tespit edildi.

Öneriye göre önlem

Yapılan tespitler sonrası, erişilebilirliği rahatlatacak çözüm önerilerinin geliştirilmesi süreci başlatıldı. Geliştirilecek çözümler bundan sonra açılışı yapılacak metro hatlarında da uygulanacak.

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, metro hattına yapılan teknik gezinin bundan sonraki hat çalışmalarında da tekrarlanacağını belirterek, "Amacımız, yeni açılacak hatlarımızı açmadan önce, oraları engelli vatandaşlarımızın gözüyle görmek ve onların bize söyleyecekleri önerileri ve uyarıları alıp yapabileceğimiz her şeyi bu öneriler doğrultusunda gerçekleştirmek" diye konuştu.