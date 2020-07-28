Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Milyonlarca öğrenci, marttan bu yana kapalı olan okullarının yeniden açılacağı günü bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Ağustos'ta okulların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile okullarda uyulacak hijyen kurallarının yer aldığı kılavuzun uygulanması konusunda iş birliği protokolü imzaladı. MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen protokol, Bakan Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşti.

Kılavuzun okulların açılması için yaptıkları hazırlıklarda yol gösterici kaynaklardan biri olduğunu kaydeden Selçuk, "Kılavuz, yeni dönemde okullarımıza rehberlik edecek, hijyen ve enfeksiyon konularında okulların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için sağlıklı bir rehber olacak" dedi.

Öğrencinin ateşini veliler ölçecek

Hijyen takibi?

Selçuk, kılavuzun uygulanması için okullar, iller ve ülke ölçeğinde ekip kurduklarını belirterek, "Kılavuzun uygulanması için 2 bin iş sağlığı ve güvenliği denetmeni yetiştirildi. Bu denetmenler her bir okulu anlamak için objektif değerlendirmeler yapacak. Biz, sadece dış değerlendirme yapmak istemiyoruz. Okullar önce öz değerlendirme yapsın. Sonra bir dış değerlendirme gerçekleşecek. İkisi arasındaki farka bakılacak. Okulun neye ihtiyacı varsa bu ortaya koyacak. Arkasından da gereği neyse yerine getirilecek" diye konuştu.

Selçuk, sürecin sistematik takibini oluşturmak amacıyla bir yazılım hazırlandığı bilgisini verdi.

Kurumlara standart

Varank da idarecilerin kılavuzu dikkatlice okumaları gerektiğini belirtti. Anlaşılmayan kısımlar için başvuru gelmesi halinde 1-2 günlük eğitimler de verebileceklerine değinen Varank, "Çocuklarımızı okula taşıyan servisler de dahil olmak üzere derslikler, oyun alanları, laboratuvarlar, öğretmen odaları ve yemekhaneler gibi tüm bölümlerde hijyenik koşulların sağlanıp planlı olarak sürdürülmesi gerekiyor. Ayrıca her okulumuzun kendi risk analizlerini de yapmasını bekliyoruz. Uygulama aşamasına geçen okullar, öz değerlendirmelerini tamamladıktan sonra başvuruda bulunabilecek" dedi.

'Okulum Temiz Belgesi'

Varank, devlet okullarının MEB'e, özel okulların ise Türk Standartları Enstitüsü'ne başvuracağını belirterek, "Uzman ekipler, bu okulları yerinde denetleyip kontrol ve belgelendirmesini yapacak. Denetimden başarıyla geçen okullar da aynı hafta içinde 'Okulum Temiz Belgesi'ni alabilecek. Belge sayesinde çocuklarımız, hijyen şartları en üst seviyeye taşınmış, salgına karşı tedbirlerini almış güvenli ortamlarda eğitim-öğretim hayatına devam edebilecek" diye konuştu.

Öğrencinin ateşini veliler ölçecek

Örnek ilkokul

Kılavuza göre hazırlanan Çankaya İlköğretim Okulu da kapılarını basın mensuplarına açtı. MEB ve TSE yetkilileri, okullarda alınan önlemleri tanıttı. Ateş ölçümünün ardından giriş yaptığımız okulda, TSE Uzmanı Elif Kırbaş, Milliyet'e alınacak önlemleri şöyle anlattı:

"Okullar açıldıktan sonra öğrencilerin ateş ölçümleri veliler tarafından yapılacak. Çocuklarımızın okul girişinde ateşleri ölçülmeyecek. Öğrencilerin dışında bütün personelin ateşi okul girişinde ölçülerek, maskeli bir şekilde içeriye girmeleri sağlanacak. Sonrasında çocuklarımız kontrollü bir şekilde sınıflarına alınacak. Sınıfların girişlerine el dezenfektanları mevcut. Sınıflarda oturma düzenleri sosyal mesafeye göre, çapraz şekilde düzenlenecek. Teneffüslerde çocuklarımıza maskenin nasıl takılıp çıkarılacağına dair, sosyal mesafeye uymalarına ilişkin hatırlatma anonsları geçilecek. Öğrencilerimiz teneffüslerde de öğretmenlerimizin kontrolünde olacaklar. Sınıflar, yemekhane, tuvaletler, ortak kullanım alanları, spor salonları kılavuza göre düzenlenecek. Spor salonlarının havalandırmaları camlardan yapılacak. Belirli periyotlarda belirli öğrencilerin içeri alınması temin edilecek."