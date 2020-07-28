Altında bir rekor daha geldi

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün spot altının ons fiyatı 2011 yılında 1,921.17 dolar ile gördüğü zirveyi aşarak 1,944.71 dolara çıkıp yeni rekoruna ulaşmıştı. Gece de devam eden alımlar altını 1,980 dolar ile yeni rekor seviyeye taşıdı. Altın daha sonra gelen satışlarla 1,947 dolara indi. Altının gramı gece 435 TL yi buldu. Sabah biraz düşüşe geçen altının gramı 429 TL den satışı devam ediyor

Yatırımcılar Fed'in bu haftaki toplantısında son derece gevşek para politikasını teyit edeceğini ve belki de uzun vadede daha yüksek enflasyona göz yumacağının işaretini vereceğini bekliyorlar. Bu beklentiler altın bir haftadan kısa sürede 130 dolar yukarı taşıdı.