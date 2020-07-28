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Yangında bir kadın ile çocuk hayatını kaybetti

ESENYURT'ta bir binada çıkan yangında bir kadın ile çocuk hayatını kaybetti.
 28 Temmuz 2020 08:52
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Yangında bir kadın ile çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki bir kadın ile bir çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.
DHA
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