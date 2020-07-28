Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Yangında bir kadın ile çocuk hayatını kaybetti
ESENYURT'ta bir binada çıkan yangında bir kadın ile çocuk hayatını kaybetti.
|28 Temmuz 2020 08:52
|Yazdır
Esenyurt'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki bir kadın ile bir çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kantin ihalesine fesat karıştıranlara yönelik operasyonda 6 tutuklama
28 Temmuz 2020 10:36
|Hatay'da polisin şüphelendiği kişinin çantalarından esrar çıktı
28 Temmuz 2020 10:33
|Jigolo dolandırıcılığında 2 bin kişi mağdur
28 Temmuz 2020 09:30
|Kovid-19'a yakalanan vekiller birlikte yolculuk yapmışlar
28 Temmuz 2020 08:54
|Boksör sevgilisinin öldürdüğü Zeynep'le ilgili kan donduran rapor
28 Temmuz 2020 08:35
|Tokat'ta silahlı kavgada 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralandı
28 Temmuz 2020 08:19
|İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
28 Temmuz 2020 07:55
|Alkollü sürücü'den polislere: Sizi görünce heyecanlandım
27 Temmuz 2020 19:44
|Ankara'da büyük yangın! Plaza tahliye ediliyor
27 Temmuz 2020 17:58
|Zabıta memurunun kendini vurma anı kamerada
27 Temmuz 2020 17:45