'Kadın erkek eşitliği koca bir tantanadır'

Eşitlik hayvan ve eşyada olabilir. İnsan eşrefi mahluktur, eşi benzeri olmaz. Erkek ve kadın da öyle" dedi. Çamlı, ardından Hürriyet'e de şu değerlendirmelerde bulundu:

FITRATINA MÜDAHALE ETMEMEK GEREK

"Bunu hiçbir akıl, göz, izan sahibi ifade edemez. Şekil olarak da eşit değildir, ruh yapısı olarak da eşit değildir, psikolojisi de eşit değildir. Allah nasıl şirk kabul etmezse, insan da kabul etmez. Kadın ve erkeği eşitliğe zorlayanlar en büyük kötülüğü yapanlardır. Onların fıtratına, yani yaradılışlarına müdahale etmemek gerekir. Kadın ve erkeğe birbirlerinin tamamlayıcısı denebilir. Tavuğa horozluk yaptıramazsın, horoza tavukluk yaptırırken, yumurta çıkmaz. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetten bahsediliyor, bana göre bu da yanlıştır. Şiddetin kadını, çocuğu gibi erkeği de vardır. Erkek şiddet görmüyor mu yani? İlla pazudan olmuyor ki şiddet, kasları birinin elinde, diğerinin dilinde, dildeki kas da önemli."