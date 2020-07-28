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Karı-kocaya taciz davası

Aile olarak görüştükleri kadına cinsel taciz mesajları attığı iddia edilen Cihad B., "Mesajları ben değil, eşim Merve attı" savunması yaptı. Merve B. de mesajları kendisinin gönderdiğini öne sürdü. Ancak WhatsApp yazışmalarında Merve B.'nin kocasının eyleminden rahatsız olduğu ortaya çıktı.
 28 Temmuz 2020 09:00
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Karı-kocaya taciz davası

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Cihad ve Merve B. çifti aile dostları Müge ve Rıdvan A. çifti ile sık sık görüşüp, ailece birbirlerine ziyaretler gerçekleştiriyordu. 15 Eylül 2019'da Cihad B.'nin kullanmış olduğu telefon numarasından, Müge A.'nın telefonuna "Çok güzel gülüyorsun, geçen gün eline dokunduğumda senden çok etkilendim, Rıdvan yokken mesaj at" şeklinde mesajlar gönderdi. Duruma şaşıran Müge A., şikayetçi oldu. İfadesi alınan şüpheli Cihad B., mesajları eşi Merve'nin attığını ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi.

Merve B. de verdiği ifadesinde eşi Cihad B.'nin telefonunu alarak Müge'ye mesajları kendisinin attığını, eşini kıskanması nedeni ile böyle davrandığını, pişman olduğunu, olayların bu seviyeye geleceğini düşünmediğini belirtti. Savcılık, "şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine ilişkin yeterli delil olduğunu" belirterek hem koca Cihad B., hem eşi Merve B.'ye cinsel taciz suçundan dava açtı.

EŞİ İLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI

Davanın geçtiğimiz günlerde yapılan ilk duruşmasında Sanık Cihad B., savcılıktaki ifadesini tekrarladı. Sanık Merve B. de savunmasında, müşteki ile ailecek görüştüklerini anlatarak, "Ben hamileydim. Çok duygusaldım. Müşteki, bana eşinden boşanmak istediğine ilişkin mesajlar atınca ben de 'Benim eşime meyili mi var' diye düşüncelere kapıldım. Kıskançlık oldu. Eşime yönelik düşüncelerini öğrenmek için mesaj attım. Eşimin bundan haberi yoktu" iddiasında bulundu.

Müşteki Müge A. da, "Bu mesajlar Cihad B. tarafından atılan mesajlardır. Olaydan sonra Merve bana özür mesajları attı, eşim nasıl böyle bir şey yapar diye söyleniyordu" dedi.

Dava dosyasına sunulan WhatsApp mesajları, Merve B.'nin savunmasını çürüttü. Olaydan sonra gerçekleşen yazışmada Merve B.'nin müşteki Müge A.'ya "Elim ayağım titriyor dondum sanki", "Resmen aptal yerine koydu beni" şeklinde mesajlar atarak eşine yönelik tepkisini ortaya koyduğu anlaşıldı.
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