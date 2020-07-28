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İzmir Adliyesinde Başsavcı Vekili hayatını kaybetti

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı geçirdiği kalp krizi ardından hayatını kaybetti. Akıncı'nın vefat haberi tüm yargı camiasını yasa boğdu.
 28 Temmuz 2020 09:11
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İzmir Adliyesinde Başsavcı Vekili hayatını kaybetti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Büro'dan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı geçirdiği kalp krizi ardından hayatını kaybetti.

Adli tatil dolayısıyla Balıkesir'de ailesinin yanında bulunan Akıncı'nın burada gece saat 01:00 sıralarında rahatsızlandığı ve vefat ettiği öğrenildi.

Başsavcı Vekili'nin cenazesinin Çarşamba günü öğlen namazına müteakip Balıkesir'den kaldırılacağı belirtildi. Meslektaşları tarafından çok sevilen Alkıncı'nın vefatı adli camiayı yasa boğdu. 50 yaşındaki Akıncı'nın iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Değerli meslektaşımız İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı'nın geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeni ile vefat ettiğini üzüntü ile öğrendik, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun"dedi.

Nazif Karaman
Sabah
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