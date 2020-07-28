İzmir Adliyesinde Başsavcı Vekili hayatını kaybetti
|28 Temmuz 2020 09:11
|Yazdır
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Büro'dan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı geçirdiği kalp krizi ardından hayatını kaybetti.
Adli tatil dolayısıyla Balıkesir'de ailesinin yanında bulunan Akıncı'nın burada gece saat 01:00 sıralarında rahatsızlandığı ve vefat ettiği öğrenildi.
Başsavcı Vekili'nin cenazesinin Çarşamba günü öğlen namazına müteakip Balıkesir'den kaldırılacağı belirtildi. Meslektaşları tarafından çok sevilen Alkıncı'nın vefatı adli camiayı yasa boğdu. 50 yaşındaki Akıncı'nın iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Değerli meslektaşımız İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı'nın geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeni ile vefat ettiğini üzüntü ile öğrendik, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun"dedi.
Nazif Karaman
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|KKKA'da sevindirici haber, 20 gündür ölüm yok
28 Temmuz 2020 10:09
|Doktorların şüphesi hayatını kurtardı
28 Temmuz 2020 10:00
|Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti
28 Temmuz 2020 09:36
|Ayasofya Camii'nde sabah namazına vatandaşlardan yoğun ilgi
28 Temmuz 2020 09:19
|Mevleviler 'stajyer postnişin'e tepkili
28 Temmuz 2020 08:22
|Kurala uymazsak başa dönebiliriz
28 Temmuz 2020 07:45
|Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
28 Temmuz 2020 06:50
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
28 Temmuz 2020 06:30
|ATM kartını yutunca yetkiliye ulaşmak için bankanın camını kırdı
28 Temmuz 2020 05:47
|Tatile çıkacak sürücüler için 'uyku düzeni' tavsiyesi
27 Temmuz 2020 23:49