1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jigolo dolandırıcılığında 2 bin kişi mağdur

Polis ekipleri, erkekleri jigolo yapma vaadiyle 10 milyon TL'nin üzerinde dolandıran çetenin elebaşının bilgisayarını incelemeye aldı. Şu ana kadar kayıtların yüzde 30'unu inceleyen polis ekipleri, 2 binden fazla mağdurun olduğunu tespit etti.
 28 Temmuz 2020 09:30
Yazdır
Jigolo dolandırıcılığında 2 bin kişi mağdur

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde, 30 kişinin dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi olması üzerine, internette jigolo siteleri kuran bir çeteye operasyon düzenlemişti.

Çetenin bu siteler üzerinden, "10 bin TL kazanmak ister misiniz?" ilanları verdiği, bu ilanları arayan erkeklere, kendilerini jigolo yapacakları ve büyük paralar kazanacakları vaadinde bulundukları belirlenmişti. Üye olan erkeklerden bin ile 5 bin TL arasında üyelik parası alındığı, kadınlarla buluşamayan erkeklerin üyeliği iptal etmek istediklerinde cayma bedeli olarak da para alındığı ortaya çıkmıştı. Çetenin kurduğu 10 çağrı merkezi üzerinden yürütülen vurgunun ardından operasyon başlatılmış, çete elebaşı Çağatay Ö.'nün de arasında bulunduğu 75 kişi gözaltına alınmıştı.

Henüz yüzde 30'u incelendi
Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, polis el koyulan bilgisayar ve diğer dijital verilerin yüzde 30'u üzerinde yaptığı araştırmada dolandırılan 2 bin kişinin ismine ulaştı. Çetenin 10 milyon TL üzerinde vurgun yaptığı belirlenirken, inceleme tamamlandığında mağdur sayısının on binleri bulabileceği belirtildi. Mağdur kişilerin başına gelenleri aile ve yakın çevreleri duyar endişesiyle polise gitmekte zorlandıkları, başka kişilerin tuzağa düşmemesi için internette şikayet yazıları yazdıkları ortaya çıktı. 75 kişi adliyeye sevk edildi.

Telefonda tuzağa düşürdüler
Bir çete yöneticisinin bilgisayarında, dolandırılan kişiyle çağrı merkezi çalışanı kadının konuşmasına da ulaşıldı. Cinsel içerikli konuşan kadının kurbanını kurduğu her cümlede ağına iyice düşürdüğü anlaşıldı.

Mavi tıklı Instagram hesabında sanatçı, söz yazarı ve besteci olduğu yazan çete elebaşı Çağatay Ö.'nün lüks yaşam fotoğraflarıyla sosyal medya fenomeni haline geldiği ve takipçi sayısının da 52 bine yaklaştığı belirlendi. Albüm çıkardığı ve klip çektiği de tespit edilen Çağatay Ö.'ün, bazı gece kulüplerinde şarkı söylediği, bazı TV ve radyolarda programlara katıldığı, dizilerde de rol aldığı paylaşımlarında yer aldı. Çağatay Ö. ve diğer yöneticilerin vurgun paralarıyla her hafta sonu Kuzey Kıbrıs'a giderek eğlendikleri, Ege ve Akdeniz'de yat gezintileri yaptıkları da tespit edildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kantin ihalesine fesat karıştıranlara yönelik operasyonda 6 tutuklama
28 Temmuz 2020 10:36		 Hatay'da polisin şüphelendiği kişinin çantalarından esrar çıktı
28 Temmuz 2020 10:33
Kovid-19'a yakalanan vekiller birlikte yolculuk yapmışlar
28 Temmuz 2020 08:54		 Yangında bir kadın ile çocuk hayatını kaybetti
28 Temmuz 2020 08:52
Boksör sevgilisinin öldürdüğü Zeynep'le ilgili kan donduran rapor
28 Temmuz 2020 08:35		 Tokat'ta silahlı kavgada 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralandı
28 Temmuz 2020 08:19
İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
28 Temmuz 2020 07:55		 Alkollü sürücü'den polislere: Sizi görünce heyecanlandım
27 Temmuz 2020 19:44
Ankara'da büyük yangın! Plaza tahliye ediliyor
27 Temmuz 2020 17:58		 Zabıta memurunun kendini vurma anı kamerada
27 Temmuz 2020 17:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:38 - Adıyaman'a gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak10:36 - Kantin ihalesine fesat karıştıranlara yönelik operasyonda 6 tutuklama10:33 - Hatay'da polisin şüphelendiği kişinin çantalarından esrar çıktı10:20 - TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda 86,3 milyar dolar oldu10:16 - Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı10:09 - KKKA'da sevindirici haber, 20 gündür ölüm yok
10:02 - Açıktan vekil olarak atananlar göreve başlamaz ise yaptırımı var mı?10:00 - Doktorların şüphesi hayatını kurtardı09:59 - İş sağlığı ve güvenliği kanunundaki düzenleme yürürlüğe girdi09:50 - Borsa güne yükselişle başladı09:36 - Dolar uzun bir aradan sonra yükselişe geçti09:36 - Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti
09:30 - Jigolo dolandırıcılığında 2 bin kişi mağdur09:19 - Ayasofya Camii'nde sabah namazına vatandaşlardan yoğun ilgi09:11 - İzmir Adliyesinde Başsavcı Vekili hayatını kaybetti09:00 - Karı-kocaya taciz davası08:58 - 'Kadın erkek eşitliği koca bir tantanadır'
08:54 - Kovid-19'a yakalanan vekiller birlikte yolculuk yapmışlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
Altında bir rekor daha geldi
Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti
10 Üniversite için toplamda 830 kadro ihdas edildi
İzmir Adliyesinde Başsavcı Vekili hayatını kaybetti
Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar yapıldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Dolar uzun bir aradan sonra yükselişe geçti
Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki izin vermeyeceğiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
önümüzdeki 2 hafta çok önemli 2
bursaspor 3
turgutluspor 1
karantina 1
pazar sessizliği 1
diyabet 1
yorgan döşek yatmak 1
corona virüs vaka sayısı 1
Baro düzenlemesi devrim niteliğinde 1
adana demirspor 1
SON İLANLAR
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 362 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam