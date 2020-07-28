İş sağlığı ve güvenliği kanunundaki düzenleme yürürlüğe girdi
|28 Temmuz 2020 09:59
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6331 sayılı Kanunun 38. maddesi gereğince, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi zorunluluğu 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giriyordu. Bu düzenleme, Kanunun çıktığı tarihten bu yana 3 kez ertelenmişti.
28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanuna göre, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlüğe girmesi 31/12/2023 tarihine kadar ertelenmiştir. İlgili düzenleme 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:.
MADDE 10 - 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "1/7/2020" ibaresi "31/12/2023" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11 - (1) Bu Kanunun;
a) 4 üncü maddesi yayımı tarihini takip eden ayın başında,
b) 10 uncu maddesi 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
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