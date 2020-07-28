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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 artışla 1.197,10 puana yükseldi.
 28 Temmuz 2020 09:50
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,43 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 1.197,10 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,09 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün, endekslerden iki sıfır atılmasının ilk gününde yüzde 0,31 değer kazanarak 1.195,67 puana çıkarken, işlem gören tüm hisselerin dahil edildiği BIST TÜM endeksi ise, yüzde 0,53 artarak 1.315,05 puanla kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın kararları öncesinde, ABD'nin yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip koronaviürs tedavisine yönelik haber akışı ve açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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