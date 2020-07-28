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KKKA'da sevindirici haber, 20 gündür ölüm yok

KKKA'da sevindirici haber, 20 gündür ölüm yok
 28 Temmuz 2020 10:09
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KKKA'da sevindirici haber, 20 gündür ölüm yok

KKKA vakalarında yaşanan 5 kat artış vatandaşları tedirgin ederken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, son 20 gündür KKKA şüphesiyle ölümün gerçekleşmediğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 2020 yılı boyunca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 182 hastaya hizmet verdi. Hastanede tedavi gören 10 vatandaş ise hayatını kaybetti. KKKA vakalarının geçmiş yıllara oranla 5 kat artmış olmasıysa uzmanları ve bölgede yaşayan halkı tedirgin ediyordu. Temmuz ayı içerisinde alınan tedbirler ve uyarılarsa vaka sayılarındaki artışın önüne geçti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, yapılan uyarılar ve alınan önlemler neticesinde serviste tedavi gören hasta sayısının 11'e düştüğünü belirterek yaklaşık 20 gündür Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm gerçekleşmediğini söyledi.

"2020 yılında 182 vaka görüldü, 10 ölüm gerçekleşti"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, 2020 yılında KKKA şüphesiyle 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu sene Nisan ayıyla beraber şehrimizde ve bölgemizde, özellikle Sivas'ın çevresindeki 7 ilde KKKA vakalarında ciddi bir artış vardı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekten bu yıl geçen yıla göre 4-5 kat daha fazla vakamız vardı. Ancak alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar neticesinde Temmuz ayında vaka sayılarımızda ciddi bir düşüş meydana geldi. Şu ana kadar Sivas'ımızda 182 vakanın tedavisi yapıldı, bunların yüzde 65 civarı bizim Sivas ilinin çevresindeki ilçelerden gelen vakalarımızdı. Kalan yüzde 35'lik kısım ise çevre illerden tedavi olmak için Sivas Cumhuriyet Üniversite'mize gelen vakalardı. Bu 182 vatandaşımızdan maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tedavinin en iyi yapıldığı hastanelerden biri olmasından dolayı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemiz bu noktada çevre illerden, Yozgat'tan, Tokat'tan, Çorum'dan, Giresun'dan, Gümüşhane'den ve Bayburt'tan hastaları kabul etti. Şuan servisimizde 11 vakamız var, onların genel durumları da gayet iyi" dedi.

20 gündür ölüm yok

Çetin, KKKA vakalrında alınan önlemlerin ölümlerin önüne geçtiğini belirterek, "Türkiye'mizde de son 1 aydır yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerden dolayı vaka sayılarında azalma yaşanmaktadır. Bin 100 civarında vakamız oldu, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35'lik, 40'lık artış meydana geldi, ancak Temmuz ayında ki alınan tedbirlerle bu vaka sayılarımızın daha fazla olmasının önüne geçilmiştir. Sivas'ımızdaki en son ölüm vakamız, 6 Temmuz tarihi itibariyleydi. Yaklaşık 20 gündür ölüm vakası olmadı Sivas'ımızda. 20 gündür de hastalarımız şifayla taburcu olmuş durumdalar" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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