1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz tarihi itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
 28 Temmuz 2020 10:16
Yazdır

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, bugün başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 28 Temmuz, "4" ve "6" olanlar 29 Temmuz, "8" olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YÖK'ten 100/2000 doktora bursu özel çağrısı
17 Haziran 2020 13:21		 Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu
02 Haziran 2020 11:16
TÜBİTAK geniş çaplı bir burs programı başlattı
28 Nisan 2020 07:03		 Öğrencilerin burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlandı
06 Nisan 2020 11:09
Girişimci muhtar 15 üniversiteliye burs sağlıyor
14 Mart 2020 15:03		 MEB, 2020 bursluluk sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı
03 Şubat 2020 17:25
TÜBİTAK'tan öğrenciye burs sağlanmadığı iddialarına yanıt
01 Şubat 2020 13:08		 KYK yurtlarına başvuranların yerleştirilme oranı
22 Ocak 2020 11:28
Borçlu öğrenci için KYK formülü
13 Aralık 2019 07:21		 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı
28 Kasım 2019 11:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:38 - Adıyaman'a gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak10:36 - Kantin ihalesine fesat karıştıranlara yönelik operasyonda 6 tutuklama10:33 - Hatay'da polisin şüphelendiği kişinin çantalarından esrar çıktı10:20 - TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda 86,3 milyar dolar oldu10:16 - Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı10:09 - KKKA'da sevindirici haber, 20 gündür ölüm yok
10:02 - Açıktan vekil olarak atananlar göreve başlamaz ise yaptırımı var mı?10:00 - Doktorların şüphesi hayatını kurtardı09:59 - İş sağlığı ve güvenliği kanunundaki düzenleme yürürlüğe girdi09:50 - Borsa güne yükselişle başladı09:36 - Dolar uzun bir aradan sonra yükselişe geçti09:36 - Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti
09:30 - Jigolo dolandırıcılığında 2 bin kişi mağdur09:19 - Ayasofya Camii'nde sabah namazına vatandaşlardan yoğun ilgi09:11 - İzmir Adliyesinde Başsavcı Vekili hayatını kaybetti09:00 - Karı-kocaya taciz davası08:58 - 'Kadın erkek eşitliği koca bir tantanadır'
08:54 - Kovid-19'a yakalanan vekiller birlikte yolculuk yapmışlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
Altında bir rekor daha geldi
Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti
10 Üniversite için toplamda 830 kadro ihdas edildi
İzmir Adliyesinde Başsavcı Vekili hayatını kaybetti
Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar yapıldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Dolar uzun bir aradan sonra yükselişe geçti
Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki izin vermeyeceğiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
turgutluspor 1
gram altın 1
yeni malatyaspor 1
zonguldak 1
akhisar belediyespor 1
sık la sık 1
dondurma 1
kırmızı ışığın yanması 2
hilafet çağrısı 1
yorgan döşek yatmak 1
SON İLANLAR
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 362 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam