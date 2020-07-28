Adıyaman'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle koronavirüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalarıyla bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar, siyasi partilerin, sendikaların ve meslek odalarının yapacakları kongre ve delege seçimlerinin İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyarak kamu sağlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde pandemi kurallarına göre yapılabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunların dışında düzenlenmek istenen diğer tüm eylem/etkinliklerle ilgili ilimiz merkezinde valilik makamına, ilçe merkezlerimizde kaymakamlık makamlarına 48 saat 2 iş günü öncesinde yapılan müracaatlarda mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; Açık ve kapalı yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, konferans, panel, miting, protesto eylemi, oturma eylemi, çadır kurma, konser, tiyatro, temsil, oyun, anma töreni, imza kampanyası düzenlenmesi, stant açma, afiş, döviz, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma (ticari ve tanıtım amaçlı stant açma, afiş, pankart, poster, el ilanı, broşür hariç), meşale yakma ve taşıma ve benzeri tüm etkinlikler ile gelenek ve göreneklere göre yapılan düğün, asker uğurlama, ilimizde veya diğer illerde gerçekleşecek olan eylem/ etkinliklere katılım amacıyla ilimize giriş ve çıkışların ilimiz mülki sınırları içerisinde (polis ve jandarma bölgesinin tamamı) 28.07.2020 - 30.07.2020 günü saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır. Karara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır."