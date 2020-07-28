Adıyaman'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
|28 Temmuz 2020 10:38
|Yazdır
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle koronavirüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarının, resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalarıyla bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar, siyasi partilerin, sendikaların ve meslek odalarının yapacakları kongre ve delege seçimlerinin İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyarak kamu sağlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde pandemi kurallarına göre yapılabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bunların dışında düzenlenmek istenen diğer tüm eylem/etkinliklerle ilgili ilimiz merkezinde valilik makamına, ilçe merkezlerimizde kaymakamlık makamlarına 48 saat 2 iş günü öncesinde yapılan müracaatlarda mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; Açık ve kapalı yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, konferans, panel, miting, protesto eylemi, oturma eylemi, çadır kurma, konser, tiyatro, temsil, oyun, anma töreni, imza kampanyası düzenlenmesi, stant açma, afiş, döviz, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma (ticari ve tanıtım amaçlı stant açma, afiş, pankart, poster, el ilanı, broşür hariç), meşale yakma ve taşıma ve benzeri tüm etkinlikler ile gelenek ve göreneklere göre yapılan düğün, asker uğurlama, ilimizde veya diğer illerde gerçekleşecek olan eylem/ etkinliklere katılım amacıyla ilimize giriş ve çıkışların ilimiz mülki sınırları içerisinde (polis ve jandarma bölgesinin tamamı) 28.07.2020 - 30.07.2020 günü saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır. Karara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı
28 Temmuz 2020 11:47
|Özel yurtlarda kalan öğrencilere 'resmi bildirim' uyarısı
28 Temmuz 2020 11:12
|Kovid-19 'patentin' hızını kesemedi
28 Temmuz 2020 11:10
|Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları:
28 Temmuz 2020 11:03
|İş sağlığı ve güvenliği kanunundaki düzenleme yürürlüğe girdi
28 Temmuz 2020 09:59
|Bakanlıktan 'Yüzme Suyu Takip Sistemi'
28 Temmuz 2020 08:16
|'Engelsiz metro' için teknik gezi
28 Temmuz 2020 08:10
|SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
28 Temmuz 2020 00:04
|4 ilimizde gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi
27 Temmuz 2020 23:22
|Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 gün yasak getirildi
27 Temmuz 2020 22:37