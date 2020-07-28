1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK'ten tercih yapacak adaylara 'Üniversiteni Keşfet Sanal Fuarı'

Yükseköğretim Kurulunca bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda 4-7 Ağustos'ta sanal fuar düzenlenecek
 28 Temmuz 2020 10:46
Yazdır
YÖK'ten tercih yapacak adaylara 'Üniversiteni Keşfet Sanal Fuarı'

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda 4-7 Ağustos'ta sanal fuar düzenlenecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" adıyla düzenlenen etkinlikle öğrencilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek tercih edeceği üniversiteyi ve programı dijital ortamda yakından tanıtmak hedefleniyor.

Sanal fuar, 200 üniversitenin katılımı ile gerçekleştirilecek. Sanal fuarda, yükseköğretim kurumları, canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecekler, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecekler; öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirebilecekler.

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere, yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkanların anlatılmasının hedeflendiği fuara https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Yeni YÖK'ün, üniversite adaylarının tercih süreçlerini kolaylaştırmak üzere, hizmete soktuğu ve üniversite adaylarının öğrenim görmeyi düşündükleri programlar hakkında ayrıntılı bilgi alabilecekleri YÖK-ATLAS uygulamasının yanı sıra bütün yükseköğretim kurumlarını bir araya getirdiği sanal fuarın öğrenci ve velilerin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YKS sonuçları açıklandı
27 Temmuz 2020 07:40		 Üniversitenin dondurması yoğun talep görüyor
25 Temmuz 2020 11:32
Sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi bizzat başvuru istiyor
24 Temmuz 2020 09:33		 İTÜ'de 'Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği' bölümü açılıyor
23 Temmuz 2020 12:29
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 'A Plus' üniversiteler arasında yer aldı
22 Temmuz 2020 11:43		 YÖK 2020 yılı üniversite kontenjanlarını belirledi
21 Temmuz 2020 12:56
Türk uçak mühendisi, tasarladığı koltuk başlığının patentini aldı
21 Temmuz 2020 11:10		 Türk üniversitelerini sanal ortamda tanıtan fuara yoğun ilgi
20 Temmuz 2020 17:58
Teknoloji bağımlılığı, 8 bölümde ders olarak okutulacak
17 Temmuz 2020 09:15		 YÖK Türkiye'de 172 üniversitenin röntgenini çekti
14 Temmuz 2020 09:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:33 - Kırşehir'de 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi12:23 - Türkiye'den, ABD'nin 'Kavala' açıklamasına tepki12:12 - Maltepe Üniversitesi, kişiye özel ilanı iptal etti!12:08 - Dolar'ın yükselişi devam ediyor12:00 - Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist gözaltına alındı11:59 - Türk bayrağını yere attığı iddia edilen kişi tutuklandı
11:52 - İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasından 68 kişiye gözaltı11:51 - Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlatları ile geçirmek istiyor11:49 - AYM 18 yıl sonra 'işkence var' dedi11:47 - Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı11:46 - Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu11:36 - Aile Bakanı talimatıyla Arabistan'da beşizleri olan aile Türkiye'ye getirildi
11:30 - Türk bilim insanları elektrikli araçların pil ömrünü uzatacak11:29 - Esnaf, iş yeri hekimi düzenlemesinin ertelenmesinden memnun11:24 - Kovid-19 aşı bulunduktan sonra 'diğer viral hastalıklar gibi olacak'11:12 - Özel yurtlarda kalan öğrencilere 'resmi bildirim' uyarısı11:10 - Kovid-19 'patentin' hızını kesemedi
11:08 - 'Anız kenarlarını sürmek, orman yangınlarını azaltır' önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti
Altında bir rekor daha geldi
10 Üniversite için toplamda 830 kadro ihdas edildi
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
İzmir Adliyesinde Başsavcı Vekili hayatını kaybetti
Dolar'ın yükselişi devam ediyor
Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar yapıldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
İş sağlığı ve güvenliği kanunundaki düzenleme yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uyku göz bandı 2
diyabet 1
adana demirspor 1
ırkçılık 2
yunanistan'da türk bayrağının yakılması 3
özer hurmacı 1
yeni malatyaspor 1
muharrem ince 2
burak yılmaz'ın beşiktaş'tan ayrılması 1
uyku ilacı 1
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 362 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam