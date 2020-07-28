Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Yalova'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
|28 Temmuz 2020 10:49
|Yazdır
Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Nato Yolu'nda Fıstıklı köyü istikametine seyreden Aziz Tümer (35) idaresindeki 16 SAY 15 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Tümer ve aynı araçtaki Ali Akkaya (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobildeki F.S. ve M.E.D. ile minibüs sürücüsü S.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Armutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türk bayrağını yere attığı iddia edilen kişi tutuklandı
28 Temmuz 2020 11:59
|Dolandırıcılar 'sosyal destek ödemesi' vaadiyle 'oltalama' yapıyor
28 Temmuz 2020 11:04
|Kantin ihalesine fesat karıştıran 6 kişiye tutuklama
28 Temmuz 2020 10:36
|Hatay'da polisin şüphelendiği kişinin çantalarından esrar çıktı
28 Temmuz 2020 10:33
|Jigolo dolandırıcılığında 2 bin kişi mağdur
28 Temmuz 2020 09:30
|Kovid-19'a yakalanan vekiller birlikte yolculuk yapmışlar
28 Temmuz 2020 08:54
|Yangında bir kadın ile çocuk hayatını kaybetti
28 Temmuz 2020 08:52
|Boksör sevgilisinin öldürdüğü Zeynep'le ilgili kan donduran rapor
28 Temmuz 2020 08:35
|Tokat'ta silahlı kavgada 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralandı
28 Temmuz 2020 08:19
|İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
28 Temmuz 2020 07:55