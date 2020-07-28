Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
|28 Temmuz 2020 10:58
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