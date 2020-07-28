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Dolandırıcılar 'sosyal destek ödemesi' vaadiyle 'oltalama' yapıyor

Konya'da, telefonuna gelen, "devlet tarafından sağlanan sosyal destek ödemesi için online başvurun" mesajındaki linke tıklayan emekli Ercan Çifci, yaklaşık 22 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı-
 28 Temmuz 2020 11:04
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Dolandırıcılar 'sosyal destek ödemesi' vaadiyle 'oltalama' yapıyor

- Dolandırıcılar, son dönemde cep telefonlarına yönlendirdikleri sosyal destek ödemesi vaadiyle "oltalama" yaparak, vatandaşların hesaplarını ele geçiriyor.

Konya'da yaşayan 54 yaşındaki emekli Ercan Çifci, telefonuna gelen, "Devlet tarafından sağlanan sosyal destek ödemesi için online başvurun" mesajını açtı.

Detayları öğrenmek için SMS'deki ilgili adresin linkini tıklayan Çifci, telefonunun kilitlenmesi üzerine siber dolandırıcılık faaliyetinden şüphelendi.

Mobil banka uygulamalarını aktif kullanan Çifci, birkaç gün içinde banka hesabı ve kredi kartından yaklaşık 22 bin liranın çekildiğini görünce hayatının şokunu yaşadı.

Çifci, AA muhabirine, pandemi sürecinde evde kaldığını ve bankacılık faaliyetlerini telefonundaki mobil uygulamalarla yaptığını söyledi.

- "22 bin liraya yakın param gitti"

Çifci, sosyal destek paketiyle ilgili olduğunu düşündüğü SMS'i okumak için açtığını belirterek, şöyle konuştu:

"Telefonda oynarken, 'Bakan açıkladı, herkese 5 bin lira destek. Devlet tarafından sağlanan sosyal destek ödemenizi almak için online başvurun' diye mesaj aldım. Bunun detayını okumak için linke tıkladığımda telefon kontrolümden çıktı. Ertesi günü hesabımda para duruyordu. Birkaç gün sonra otobüs bileti alacağım da 6 bin 500 lira limiti olan kredi kartımdan 55 lirayı çekemedim. 'Paralar gitti' dedim. Hemen orada bankanın müşteri hizmetlerini aradım. 'Siz kredi kartını kullanmışsınız' dedi. Kullanmadım ki... '21 bin liranın üzerinde farklı tarihlerde hesabınızdan para çekilmiş' denildi. Onlara kartın limitinin 6 bin 500 lira olduğunu, nasıl 21 bin liranın üzerinde çekim yapılacak' dedim. 22 bin liraya yakın param gitti. Hesabımda 18 bin lira vardı. Orada 780 lira kalmış. Detaylarına baktım ki hesaptan aktarılmış, karta ödeme yapılmış ve çekilmiş. Kartın limitini bile ayarlamışlar ve dolar karşılığı çekilmiş."

Siber Suçlarla Mücadele Şubesine müracaat ettiğini ve telefonunun incelemeye alındığını anlatan Çifci, "Varım, yoğum gitti. Benim gibi 3-4 kişinin daha şubeye başvurduğunu öğrendim." diye konuştu.

- "Dolandırıcıların önünü açan en büyük etken, insanların zafiyetleridir"

KTO Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Semih Yumuşak da vatandaşların sanal dünyada "Fishing (oltalama)" yöntemleriyle dolandırıldığını söyledi.

Son zamanlarda banka hesapları ele geçirilen mağdur vatandaşların sayısına dikkati çeken Yumuşak, "Siber dolandırıcıların önünü açan en büyük etken, insanların zafiyetleridir. Her türlü dolandırıcılıkta olduğu gibi kişisel hatalar, siber saldırıların önünü açıyor. İnsanların dikkatli olmalarını öneriyorum. Sosyal mühendisliğe yem olmamaları gerekiyor." diye konuştu.

- Her platform için farklı şifre önerisi

Yumuşak, kullanıcıların mail ya da SMS yoluyla gelen iletilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirerek, "Dolandırıcılarca atılan yemleme maili ya da SMS ile banka hesabına kadar tüm şifreleri ele geçiriyorlar. Sık yapılan yanlış, sosyal medya şifreleriyle banka şifresinin aynı olması. Her sistem için farklı şifrelerin kullanılmasını öneriyorum. İnternetten gezinirken dikkatli olmak gerekiyor. Adres uzantılarında, "com.tr, .tr." olan siteler ek bir onaydan geçtiği için bir tık daha güvenlidir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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