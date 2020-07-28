'Anız kenarlarını sürmek, orman yangınlarını azaltır' önerisi

- Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, orman yangınlarını engellemek amacıyla anız kenarlarının 5 metre sürülmesi önerisinde bulundu.

Kaya, AA muhabirine, anız yakmanın toprak verimine katkı sağlamadığı gibi yangınlara da neden olduğunu belirtti.

Geçen hafta Çanakkale'de önceki yıllarda ise çeşitli kentlerde anız yakılması nedeniyle orman yangını çıktığını hatırlatan Kaya, "5 santimetre civarı toprağın en verimli kısmıdır. Anız yakarak öncelikle içinde bir hayat barındıran toprak anaya zarar veriyoruz. Anız yakarak toprağın içindeki tüm mikroorganizmaları ve besin maddelerini de yakıyoruz. Bu toprağın tekrar adam olması için yüzlerce yıl geçmesi gerekiyor." diye konuştu.

Anız yangınlarının kötü sonuçlara neden olduğunu bu nedenle çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Ormanlar, ağaçlarımız bizim gerçek anlamda değerli varlıklarımızdır. Gerek piknik amaçlı olsun gerekse yoldan geçenlerin attığı sigara izmaritleri nedeniyle anız yangınları çıkabiliyor. Halkımızın buna çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Atılan bir sigarayla anız tutuşuyor ve anızdaki alevler ormanlarımıza sıçrayabiliyor. Öncelikle anız tarlaların etrafının mutlaka sürülmesi gerekiyor. Gerek yol gerek orman kenarlarındaki tarlaların kenarları biçildiği gibi sürülmesi gerekiyor. Yurt dışında bunun örnekleri var. Tarlalar biçildikten sonra yol ve orman sınırları 5 metre sürülüyor. Bu uygulamanın ülkemizde de hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu uygulama anız yakmadan kaynaklı orman yangınlarını azaltacaktır."

Prof. Dr. Kaya, toprağın bir yaşam kaynağı olduğunu, anız yangınlarının toprağın üzerine zarar verdiği gibi, toprak altında yaşayan canlılara da zarar verdiğini anlatan Kaya, "Toprakta mutlaka ürünlere, ağaçlara zarar veren böcekler de var ancak bunları tüketen canlılarda toprağın içerisinde mevcut. Doğa aslında çok güzel bir şekilde kendini ifade ederken biz anız yakarak bu ifadeye zarar veriyoruz. Lütfen ormanlarımız ve doğamız için daha dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.