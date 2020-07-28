1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Anız kenarlarını sürmek, orman yangınlarını azaltır' önerisi

TÜ Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya:- "Yurt dışında bunun örnekleri var. Tarlalar biçildikten sonra yol ve orman sınırları 5 metre sürülüyor. Bu uygulamanın ülkemizde de hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu uygulama anız yakmadan kaynaklı orman yangınlarını azaltacaktır"
 28 Temmuz 2020 11:08
Yazdır
'Anız kenarlarını sürmek, orman yangınlarını azaltır' önerisi

- Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, orman yangınlarını engellemek amacıyla anız kenarlarının 5 metre sürülmesi önerisinde bulundu.

Kaya, AA muhabirine, anız yakmanın toprak verimine katkı sağlamadığı gibi yangınlara da neden olduğunu belirtti.

Geçen hafta Çanakkale'de önceki yıllarda ise çeşitli kentlerde anız yakılması nedeniyle orman yangını çıktığını hatırlatan Kaya, "5 santimetre civarı toprağın en verimli kısmıdır. Anız yakarak öncelikle içinde bir hayat barındıran toprak anaya zarar veriyoruz. Anız yakarak toprağın içindeki tüm mikroorganizmaları ve besin maddelerini de yakıyoruz. Bu toprağın tekrar adam olması için yüzlerce yıl geçmesi gerekiyor." diye konuştu.

Anız yangınlarının kötü sonuçlara neden olduğunu bu nedenle çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Ormanlar, ağaçlarımız bizim gerçek anlamda değerli varlıklarımızdır. Gerek piknik amaçlı olsun gerekse yoldan geçenlerin attığı sigara izmaritleri nedeniyle anız yangınları çıkabiliyor. Halkımızın buna çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Atılan bir sigarayla anız tutuşuyor ve anızdaki alevler ormanlarımıza sıçrayabiliyor. Öncelikle anız tarlaların etrafının mutlaka sürülmesi gerekiyor. Gerek yol gerek orman kenarlarındaki tarlaların kenarları biçildiği gibi sürülmesi gerekiyor. Yurt dışında bunun örnekleri var. Tarlalar biçildikten sonra yol ve orman sınırları 5 metre sürülüyor. Bu uygulamanın ülkemizde de hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu uygulama anız yakmadan kaynaklı orman yangınlarını azaltacaktır."

Prof. Dr. Kaya, toprağın bir yaşam kaynağı olduğunu, anız yangınlarının toprağın üzerine zarar verdiği gibi, toprak altında yaşayan canlılara da zarar verdiğini anlatan Kaya, "Toprakta mutlaka ürünlere, ağaçlara zarar veren böcekler de var ancak bunları tüketen canlılarda toprağın içerisinde mevcut. Doğa aslında çok güzel bir şekilde kendini ifade ederken biz anız yakarak bu ifadeye zarar veriyoruz. Lütfen ormanlarımız ve doğamız için daha dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlatları ile geçirmek istiyor
28 Temmuz 2020 11:51		 Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu
28 Temmuz 2020 11:46
Aile Bakanı talimatıyla Arabistan'da beşizleri olan aile Türkiye'ye getirildi
28 Temmuz 2020 11:36		 Kovid-19 aşı bulunduktan sonra 'diğer viral hastalıklar gibi olacak'
28 Temmuz 2020 11:24
KKKA'da sevindirici haber, 20 gündür ölüm yok
28 Temmuz 2020 10:09		 Doktorların şüphesi hayatını kurtardı
28 Temmuz 2020 10:00
Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti
28 Temmuz 2020 09:36		 Ayasofya Camii'nde sabah namazına vatandaşlardan yoğun ilgi
28 Temmuz 2020 09:19
İzmir Adliyesinde Başsavcı Vekili hayatını kaybetti
28 Temmuz 2020 09:11		 Mevleviler 'stajyer postnişin'e tepkili
28 Temmuz 2020 08:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:33 - Kırşehir'de 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi12:23 - Türkiye'den, ABD'nin 'Kavala' açıklamasına tepki12:12 - Maltepe Üniversitesi, kişiye özel ilanı iptal etti!12:08 - Dolar'ın yükselişi devam ediyor12:00 - Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist gözaltına alındı11:59 - Türk bayrağını yere attığı iddia edilen kişi tutuklandı
11:52 - İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasından 68 kişiye gözaltı11:51 - Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlatları ile geçirmek istiyor11:49 - AYM 18 yıl sonra 'işkence var' dedi11:47 - Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı11:46 - Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu11:36 - Aile Bakanı talimatıyla Arabistan'da beşizleri olan aile Türkiye'ye getirildi
11:30 - Türk bilim insanları elektrikli araçların pil ömrünü uzatacak11:29 - Esnaf, iş yeri hekimi düzenlemesinin ertelenmesinden memnun11:24 - Kovid-19 aşı bulunduktan sonra 'diğer viral hastalıklar gibi olacak'11:12 - Özel yurtlarda kalan öğrencilere 'resmi bildirim' uyarısı11:10 - Kovid-19 'patentin' hızını kesemedi
11:08 - 'Anız kenarlarını sürmek, orman yangınlarını azaltır' önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti
Altında bir rekor daha geldi
10 Üniversite için toplamda 830 kadro ihdas edildi
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
İzmir Adliyesinde Başsavcı Vekili hayatını kaybetti
Dolar'ın yükselişi devam ediyor
Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar yapıldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
İş sağlığı ve güvenliği kanunundaki düzenleme yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muharrem ince 2
hilafet çağrısı 1
sağı solu kes 1
bursaspor 3
adana demirspor 1
ankaragücü 2
yunanistan'da türk bayrağının yakılması 3
gram altının 425 liraya çıkması 2
yorgan döşek yatmak 1
afjet afyonspor 1
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 362 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam