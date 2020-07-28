Esnaf, iş yeri hekimi düzenlemesinin ertelenmesinden memnun

YOĞUN BAKIM SAYISI EN ÇOK ARTAN VE EN ÇOK AZALAN İLLER Sağlık Bakanı Koca: Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt.