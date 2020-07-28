1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk bilim insanları elektrikli araçların pil ömrünü uzatacak

Dünyanın en büyük sivil araştırma fonu olan "Ufuk 2020" programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Çetkin ve ekibi, yeni nesil elektrikli araçlarda daha uzun süre kullanılacak pil geliştirmek için kolları sıvadı
 28 Temmuz 2020 11:30
Yazdır
Türk bilim insanları elektrikli araçların pil ömrünü uzatacak

- Dünyanın en büyük sivil araştırma fonu olan UFUK 2020 kapsamında açılan "elektrikli araçlardaki batarya paketlerinin geliştirilmesi" çağrısında, Avrupa Birliğince (AB) desteklenmeye hak kazanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), hızlı şarj durumunda elektrikli araçlardaki pil ömrünün uzatılması için soğutma tasarımlarını geliştirecek.

TÜBİTAK tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen Ufuk2020 Programı kapsamındaki "HELIOS Projesi", şehir içi elektrikli mobilite hizmetlerinde (elektrikli otobüsler) kullanılmaya yönelik akıllı, ölçeklenebilir, yüksek performanslı, modüler batarya paketlerinin geliştirilmesini hedefliyor. Projede 8 ülkeden 18 ortak yer alıyor.

Proje koordinatörü İYTE Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Çetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son derece önemli olan projenin diğer Türk ortaklarının Vestel Elektronik, Bozankaya ve TÜBİTAK olduğunu söyledi.

Projenin İYTE ayağında, pil paketinin ısı yönetim sisteminin tasarlanması ve geliştirilmesinin bulunduğunu aktaran Çetkin, bu sistem sayesinde batarya sıcaklıklarının istenen aralıkta tutulmasının hedeflendiğini anlattı.

Doktora öğrencisi Şahin Güngör ve yüksek lisans öğrencisi Sinan Göçmen ile çalışmalara başladıklarını belirten Doç. Dr. Erdal Çetkin, "Bu çalışma, pil paketini sıfırdan alıp yeni nesil elektrikli araçlar için üretilmesine yönelik bir proje. Biz pil paketlerinin ısı yönetim sistemini tasarlayacağız. Bunun için birçok bilgisayar simülasyonuyla çeşitli deneyler yapacağız ve en son, üretimini de gerçekleştireceğiz. Şu anda üç kişilik bir ekibiz. Daha sonra yeni ekip elemanlarını da projeye dahil etmek istiyoruz." dedi.

Çetkin, elektrikli araçların geliştirilmesinin çok önemli ve güncel bir konu olduğuna dikkat çekerek, bu projede yapacakları çalışmaların 5-10 yıl sonrasındaki teknolojinin ne olacağını ortaya koyabileceğini aktardı.

Bu anlamda ülke adına gururlu olduklarını vurgulayan Erdal Çetkin, "Proje kapsamında AB fonları ile araştırma çalışmaları gerçekleştirilecek ve bilim insanları yetiştirilecektir. Ayrıca elde edilecek bilgi birikiminin ülkemizde kalacak olması ve geliştirilecek teknolojilerin yerli elektrikli araçlarda kullanılabilme potansiyeli, ülkemizin uzun vadede elektrikli araç sektöründeki rekabetçiliğini artıracaktır." diye konuştu.

- "Elektrikli araçların tercih edilmesini sağlayacak"

Doç. Dr. Çetkin, otomotivde elektrikli araçlara yönelimin arttığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Elektrikli aracınızı bu proje sayesinde daha kısa sürede şarj edeceksiniz ve güvenlik riskleri ortadan kalkacak. Cep telefonunuzu uzun süre kullandığımızda kapasitesi düşer, elektrikli araçlarda da bu durum var. Eğer batarya sıcaklıkları aşırı derecede artarsa bataryaların yanması ve patlaması gerçekleşebilmektedir. Proje sayesinde güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması sağlanacaktır. Ayrıca bataryaların şarj ve deşarj edilmesi durumlarında artan sıcaklık nedeniyle pillerin depolayabileceği enerji miktarı da zamanla azalmaktadır. Bu ise hızlı şarj edilen elektrikli araç bataryalarının daha kısa sürede kapasitelerinin düşmesine yol açmaktadır. Yani aracın ilk kullanıldığında katedebileceği mesafe 400 kilometre ise devamlı hızlı şarj edilen bir aracın ulaşım mesafesinin kısa zamanda 350 kilometreye kadar düşmesi olağandır. Gerçekleştireceğimiz çalışmalar sayesinde elektrikli araçlarda hızlı şarj nedeniyle sürüş mesafesindeki düşüşün mümkün olduğunca azaltılmasını hedefliyoruz. O yüzden ileriki aşamalarda dezavantajları ortadan kalktıkça elektrikli araçların daha çok tercih edileceğini düşünüyorum."

Projenin modüler pil paketlerinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma olduğunu ve otomobillerdeki pillerin yanı sıra otobüs ve kamyonlarda da uygulanabileceğini belirten Çetkin, bununla ilgili 5 patentlerinin bulunduğunu söyledi.

Doç. Dr. Erdal Çetkin, söz konusu teknolojiyi Türkiye'nin Otomobili'nde de kullanmak istediklerini sözlerine ekledi.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise söz konusu çalışmanın Türkiye'nin prestiji ve ekonomisi açısından da son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Fonu, uluslararası kaynaklardan Türkiye bilim dünyasına getirmek bizler için daha büyük mutluluk kaynağı oluyor." ifadesini kullandı.

- Ufuk2020

Ufuk2020, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 milyar avro bütçeli araştırma ve inovasyon programını kapsıyor.

Ufuk2020 kapsamında, çeşitli sektörlerde AB Komisyonunun hibe sağladığı projeler destekleniyor. AB'nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan Ufuk2020 Programı'nın Türkiye'deki koordinasyonu, TÜBİTAK tarafından yapılıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Mavi vatanın' koruyucuları yerli donanımla görev yapacak
27 Temmuz 2020 22:46		 Google evden çalışma uygulamasını 2021 yazına uzattı
27 Temmuz 2020 19:36
iPhone 12'nin satışa sunulacağı tarih belli oldu
27 Temmuz 2020 13:23		 İsveç istihbaratı 5G'nin zararlarını araştırıyor
26 Temmuz 2020 22:42
TÜBİTAK 4. Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 5 ödül kazandı
26 Temmuz 2020 18:43		 İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde
26 Temmuz 2020 07:39
Sezonda ön plana çkan tesettür elbise modelleri
25 Temmuz 2020 11:01		 WhatsApp'a özellik: Tek hesap aynı anda dört cihazda kullanılabilecek
25 Temmuz 2020 08:58
Twitter'a ücretli abonelik sistemi
24 Temmuz 2020 19:00		 Dron Tespit Radar Sistemleri, güvenlik güçlerine teslim edildi
23 Temmuz 2020 19:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:33 - Kırşehir'de 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi12:23 - Türkiye'den, ABD'nin 'Kavala' açıklamasına tepki12:12 - Maltepe Üniversitesi, kişiye özel ilanı iptal etti!12:08 - Dolar'ın yükselişi devam ediyor12:00 - Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist gözaltına alındı11:59 - Türk bayrağını yere attığı iddia edilen kişi tutuklandı
11:52 - İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasından 68 kişiye gözaltı11:51 - Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlatları ile geçirmek istiyor11:49 - AYM 18 yıl sonra 'işkence var' dedi11:47 - Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı11:46 - Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu11:36 - Aile Bakanı talimatıyla Arabistan'da beşizleri olan aile Türkiye'ye getirildi
11:30 - Türk bilim insanları elektrikli araçların pil ömrünü uzatacak11:29 - Esnaf, iş yeri hekimi düzenlemesinin ertelenmesinden memnun11:24 - Kovid-19 aşı bulunduktan sonra 'diğer viral hastalıklar gibi olacak'11:12 - Özel yurtlarda kalan öğrencilere 'resmi bildirim' uyarısı11:10 - Kovid-19 'patentin' hızını kesemedi
11:08 - 'Anız kenarlarını sürmek, orman yangınlarını azaltır' önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti
Altında bir rekor daha geldi
10 Üniversite için toplamda 830 kadro ihdas edildi
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
İzmir Adliyesinde Başsavcı Vekili hayatını kaybetti
Dolar'ın yükselişi devam ediyor
Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar yapıldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
İş sağlığı ve güvenliği kanunundaki düzenleme yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 1
parmaklarını vurarak sürekli ses çıkaranlar 3
pazar sessizliği 1
kırmızı ışığın yanması 2
zonguldak 1
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
adana demirspor 1
Önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olacağız 3
burak yılmaz'ın beşiktaş'tan ayrılması 1
bursaspor 3
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 362 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam