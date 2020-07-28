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Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu

Üsküdar'da 125 santimetre uzunluğundaki iguana arazide bir vatandaş tarafından bulundu.
 28 Temmuz 2020 11:46
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Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu

İguana Üsküdar Belediyesine teslim edildi.

Üsküdar'da bir kişi çalılık arazide gezen iguanayı fark etti. Vatandaş durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri iguanayı bir kafese koyarak aldı.

Belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrolünden geçirilen iguana koruma altına alındı.
DHA
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