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Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
 28 Temmuz 2020 12:00
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Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist gözaltına alındı

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/PYD'li, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ'lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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