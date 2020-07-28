Maltepe Üniversitesi, kişiye özel ilanı iptal etti!
|28 Temmuz 2020 12:12
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Hatırlanacağı üzere, Maltepe Üniversitesi tarafından, 17 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların; "Lisans eğitimini Gıda Mühendisliğinde, Yüksek Lisans eğitimini İşletme alanında tamamlamış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıl çalışmış olmak." şartı istendiğini, ilanın bu haliyle belirli bir adaya yönelik açıldığının çok açık olduğunu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüyle ilişkili olması bakımından, "Gıda Mühendisliği" bölümünden temin yoluna gidilmesinde sorun olmamakla birlikte, yüksek lisans alanının "İşletme" olarak belirtilmesi doğrudan "bir" kişiye yönelik açıldığını ortaya koyduğunu gündeme taşımıştık.
Haberimize binaen, Maltepe Üniversitesi tarafından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla söz konusu kadroya başvurular iptal edilmiştir.
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