Mut Kaymakamı Köken devrilen otobüste yaralanan askerleri ziyaret etti
Mersin'de, Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçede askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan erleri ziyaret etti.
|28 Temmuz 2020 12:19
|Yazdır
Mersin'de, Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçede askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan erleri ziyaret etti.
Dün sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılan askerilerin tedavisi sürüyor.
Köken, yaralı erleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Askerlerle yakından ilgilenen Köken, erlerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Asker yakınlarıyla da görüşen Köken, ihtiyaç doğrultusunda kaymakamlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.
Bu arada, sağlık durumları iyi olan askerlerin, gün içerisinde taburcu edileceği öğrenildi.
Mersin'de, dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen yılın annesi hayatını kaybetti
28 Temmuz 2020 14:25
|Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor
28 Temmuz 2020 14:06
|Şehit annesinden yürek burkan veda
28 Temmuz 2020 14:03
|Salgında dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı
28 Temmuz 2020 13:26
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'temizlik, maske, mesafe' uyarısı
28 Temmuz 2020 12:21
|Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlatları ile geçirmek istiyor
28 Temmuz 2020 11:51
|Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu
28 Temmuz 2020 11:46
|Aile Bakanı talimatıyla Arabistan'da beşizleri olan aile Türkiye'ye getirildi
28 Temmuz 2020 11:36
|Kovid-19 aşı bulunduktan sonra 'diğer viral hastalıklar gibi olacak'
28 Temmuz 2020 11:24
|'Anız kenarlarını sürmek, orman yangınlarını azaltır' önerisi
28 Temmuz 2020 11:08