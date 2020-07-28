Kırşehir'de 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin "periyodik ve ardışık arama"sına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
|28 Temmuz 2020 12:33
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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "periyodik ve ardışık arama"sına yönelik Kırşehir merkezli Rize, Erzurum, Ardahan, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Konya ve İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün sorumlu mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, ankesörlü telefonlarla periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
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