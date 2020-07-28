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Kiralık villa ve butik otellerdeki doluluk yüzde 100'e dayandı

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Açık olan otellerin bayram dönemindeki dolulukları iyi durumda. Kaş, Kalkan, Adrasan, Bozburun, Çeşme, Datça, Fethiye, Bodrum, Marmaris'te kiralık villa ve butik otellerin dolulukları temmuzun başından bu yana yaklaşık yüzde 100'lerde. Yat kiralamalarına da talep arttı. Özel tatil yapılabilecek bütün seçeneklere talep artmış vaziyette
 28 Temmuz 2020 12:48
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Kiralık villa ve butik otellerdeki doluluk yüzde 100'e dayandı

- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, açık olan otellerin Kurban Bayramı dönemindeki doluluklarının iyi durumda olduğunu belirterek, "Kaş, Kalkan, Adrasan, Bozburun, Çeşme, Datça, Fethiye, Bodrum, Marmaris'te kiralık villa ve butik otellerin dolulukları temmuzun başından bu yana yüzde 100'lerde. Yat kiralamalarına da talep arttı. Özel tatil yapılabilecek bütün seçeneklere talep artmış vaziyette." dedi.

Bağlıkaya, Kurban Bayramı'ndaki turizm hareketliliğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna ve İngiltere dışında ana pazarlardan açılan olmadığı için iç pazardan başka alternatifin kalmadığını söyledi.

Temmuz ayında turizmin hareketlenmesini beklediklerini, Kurban Bayramı vesilesiyle bunun daha da yukarılara çıkacağını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"İstanbul'da açık oteller yüzde 15'leri ancak buluyor, turizm bölgelerinde ise yüzde 40'a yakın tesis açık. Açık olan otellerin bayram dönemindeki dolulukları iyi durumda gözüküyor. Tatil tercihlerinde butik oteller, apart oteller ve villa kiralama hareketli. Yüksek yıldızlı tesislerin olduğu yüksek kapasiteli bölgelerdeki doluluklar hala istenilen seviyede değil."

- "İnsanlar fiyat uygunluğundan ziyade hijyen ve güvenliğe önem veriyor"

Bağlıkaya, yakın destinasyonlara, özel araçla seyahatlerin tercih edildiğini anlatarak, "TÜRSAB'ın GENAR'a yaptırdığı araştırmaya göre, pandemi süresi, uzun vadede insanların seyahat etme, tatil yapma motivasyonunu yüzde 20 artırmış gözüküyor. İnsanlar fiyat uygunluğundan ziyade hijyen ve güvenliğe önem veriyor." diye konuştu.

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde tatile gidenlerin yüzde 56'sını İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Mersin'den gidenlerin oluşturduğunu ifade eden Bağlıkaya, tatile gitmeyi planlayanların yüzde 95'inin yurt içinde tatil yapmayı planladığını dile getirdi.

Bağlıkaya, Ege Bölgesi'nin bu dönemde öne çıkmış vaziyette olduğunu belirterek, onu Akdeniz, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin takip ettiğini söyledi.

Tatile gidenlerin yüzde 65'inin deniz tatilini tercih ettiğini vurgulayan Bağlıkaya, "Yüzde 15'i memleketine gidiyor. Yüzde 5'i kültür turu, yüzde 5'i doğa turizmini tercih ediyor." dedi.

- "Kiralık villa ve butik otellerin dolulukları temmuzun başından bu yana yüzde 100'lerde"

Bağlıkaya, butik oteller ve kiralık villalardaki doluluğun yüksek seviyede olduğunu belirterek, "Kaş, Kalkan, Adrasan, Bozburun, Çeşme, Datça, Fethiye, Bodrum, Marmaris'te kiralık villa ve butik otellerin dolulukları temmuzun başından bu yana yaklaşık yüzde 100'lerde. Yat kiralamalarına da talep arttı. Özel tatil yapılabilecek bütün seçeneklere talep artmış vaziyette." şeklinde konuştu.

Bağlıkaya, bu Kurban Bayramı döneminde fiyatların, geçen yılın temmuz ayı ile aynı seviyede olduğunu anlatarak, 5 günlük turların da 2 bin TL'den başladığını dile getirdi.

- "İngiliz pazarı beklentimizin üstünde gerçekleşebilir"

Bağlıkaya, yurt dışı tarafında 2020'nin yüzde 70 civarında bir kayıp ile kapatılacağını aktararak, "9-10 milyar dolarlık döviz girdisi ve 15-16 milyon turist ile yılı kapatırız gibi gözüküyor." dedi.

Avrupa Birliği'nin seyahat ile kısıtlamalarını tekrar gözden geçireceğini anlatan Bağlıkaya, "İngiltere, İspanya'ya yılda yaklaşık 18 milyon turist gönderiyor. İspanya'dan gelen turistlere karantina uygulaması başlattılar. İngiliz turistlerin İspanya yerine Akdeniz'deki başka bir ülkeyi tercih ihtimalleri arttı. Bize seyahat yasakları yok, karantina da uygulamıyorlar. 18 milyon İngiliz turistin ne kadarının seyahat etme motivasyonu varsa, Yunanistan ile Türkiye bölüşecektir diye düşünüyorum. Bu sene İngiliz pazarı beklentimizin üstünde gerçekleşebilir."

Bağlıkaya, bu bayrama kadar otelini açmayanların bundan sonra açacağını düşünmediğini ifade ederek, Rusya ve Orta Avrupa pazarının açılması durumunda otel doluluklarının artacağını, kasım ayının ortasına kadar sezonun sürebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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